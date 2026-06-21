El Vasco Arruabarrena levantó el teléfono y llamó a Paulo Dybala para que firme con Boca

Con la presentación de un proyecto deportivo claro, el Vasco mantuvo una interesante y extensa charla con el campeón del mundo, en la que le expuso su firme interés por tenerlo en el plantel y le aseguró un lugar importante. El vínculo de Paulo con el club es un condimento extra que lo ablandará a la hora de tomar una decisión sobre su futuro. Y claro, el entrenador lo puso a su favor, siendo una voz de autoridad no solo en el mundo Boca, sino también en el fútbol.