El Vasco Arruabarrena levantó el teléfono y llamó a Paulo Dybala para que firme con Boca

El flamante DT del Xeneize pisa fuerte en el vestuario y. además de pasar la escoba, está centrado en las incorporaciones. Entre ellas, el nombre del futbolista de la Roma, que hace tiempo coquetea con el club.
La novela entre Paulo Dybala y Boca sigue abierta, y parece que el final aún no está asegurado. Ahora, es Rodolfo Arruabarrena quien, además de pasar la escoba por el vestuario, se centra en las nuevas incorporaciones para armar un equipo competitivo. Sin dudarlo, el nombre del futbolista de la Roma apareció primero en la lista y el flamante DT no dudó en levantar el teléfono.
Con la presentación de un proyecto deportivo claro, el Vasco mantuvo una interesante y extensa charla con el campeón del mundo, en la que le expuso su firme interés por tenerlo en el plantel y le aseguró un lugar importante. El vínculo de Paulo con el club es un condimento extra que lo ablandará a la hora de tomar una decisión sobre su futuro. Y claro, el entrenador lo puso a su favor, siendo una voz de autoridad no solo en el mundo Boca, sino también en el fútbol.
Sin embargo, no basta una conversación y el amor por los colores, sino también varios factores que afectan para dictaminar: el cambio de vida, la familia, los intereses, el contrato, entre otros aspectos. Por eso, desde el lado del jugador aún no hay novedades. Y claro, lo deportivo es un punto negativo: la eliminación de Boca de la Copa Libertadores determina un año menos competitivo, más allá del resto de los torneos.
De hecho, desde la prensa europea anuncian que la Roma intentará retenerlo lo más que se pueda, al punto de acceder a las modificaciones que sugirió a la primera oferta de renovación del contrato que vence el próximo 30 de junio. Sí, los días están más que contados.
Pero Boca también defiende su parte y no va a mover cielo y tierra, a pesar de la ilusión que genera la llegada de otro campeón con la Selección Argentina y de tal nivel futbolístico. Por eso, no acercarán ninguna oferta formal hasta que se resuelvan las cosas en Italia y Paulo se incline hacia un lado de la balanza, en la que el Vasco, seguramente, hizo un poco más de peso por el lado argentino.
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