Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular

El elenco nacional se enfrentará este jueves a las 21 al conjunto canadiense en el estado Mercedes-Benz Arena de Atlanta.

"El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor", expresó el DT albiceleste en conferencia de prensa al ser consultado por el once inicial.

"Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial y por algo ahora lo tengo al lado", indicó Scaloni sobre los rumores del mediocampista de Roma que lo metían en el equipo titular.

Y agregó: "Estamos bien, con las ideas claras y la dificultad que tiene este torneo. Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Estamos preparados para lo que viene. Las conclusiones de los dos partidos es que los que han jugado están bien".

"Algunas dudas que teníamos con algunos las hemos resuelto. Que el que juegue demuestre que no quiere perder el puesto. La base que tenemos respeta siempre al que no está jugando. Hicimos algunos retoques y queremos mejorar", aseguró.

Pero también elogió a todo el plantel: "Conseguimos tener un proceso en la Selección. El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan".

"Aún no ganando, como en 2019, seguimos y demostramos que se pueden hacer cosas y que todo el mundo esté contento con lo que estos chicos brindan. Estoy con las ideas y fuerzas renovadas. Es un lindo desafío defender el título", sentenció.

En relación a Canadá, el DT evaluó: "Es lo mismo que jugar contra un europeo. Es una buena prueba. Tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes y un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. En el Mundial pasado hizo muy buenos partidos, no ha tenido la suerte que merecía".

"Es un rival difícil. El que piense que está todo dicho, se equivoca. Están los mejores de ese país y la dificultad es máxima, sobre todo en el inicio de un torneo. Nos pueden poner en aprietos y tenemos que estar preparados", agregó Scaloni, recordando lo que fue el debut con Arabia en Qatar 2022 por los dichos que "sería fácil".