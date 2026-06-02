Scaloni dio sus candidatos a ganar el Mundial y contó una anécdota inédita con Messi

El entrenador de la Selección Argentina analizó las chances del equipo de volver a ganar la Copa del Mundo, elogió al capitán y recordó sus primeros días al frente del ciclo.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni aseguró que la Selección Argentina volverá a llegar a la Copa del Mundo con aspiraciones de pelear por el título, aunque evitó ubicarla como favorita excluyente. “Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial, siempre es protagonista”, indicó el entrenador.
Y agregó: “El tema es saber a lo que vamos, saber respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir”. En esa línea, recordó el caso del equipo de 2006 y destacó que muchas veces el rendimiento no garantiza el resultado final.
Al analizar el panorama internacional, Scaloni insistió con que el próximo Mundial tendrá varios aspirantes de peso. “No sé si no me quedé corto”, comentó sobre una declaración anterior en la que había mencionado diez candidatos. Luego enumeró a varios seleccionados que considera con posibilidades: “Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay también, Argentina, Marruecos... Croacia, que me olvidé”.
El entrenador también recordó las dificultades que atravesó la Albiceleste en Qatar 2022 y remarcó que para ser campeón no alcanza solamente con jugar bien. “No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande, después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane”, sostuvo.
Y ejemplificó: “Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron”.
En otro tramo de la charla, Scaloni reveló cómo fue la reacción de Messi cuando le comunicó que asumiría como entrenador interino tras la salida de Jorge Sampaoli. “Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo (Aimar) para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: ‘Ustedes están locos’”, contó. Luego recordó que volvieron a comunicarse cuando fueron ratificados en el cargo para pedirle que regresara al seleccionado. “Y al final se desvive por la Selección”, resumió.
Sobre el presente del capitán argentino, quien afrontará su sexta Copa del Mundo, el DT fue contundente. “Messi va a jugar hasta cuando él quiera”, afirmó. Además, explicó cómo manejan las decisiones relacionadas con el rosarino: “Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Creo que así tiene que ser”.
Incluso destacó que su influencia trasciende cualquier inconveniente físico. “Aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera”, expresó.
Por otro lado, Scaloni compartió una historia familiar que, con el paso del tiempo, terminó siendo premonitoria. “Hace 12 o 15 años mi padre decía: ‘Leo alguna vez va a entrenar a la Selección Argentina’”. La frase fue cuando el actual entrenador de la Albiceleste dirigía categorías infantiles en Mallorca.
"Él (su padre) no le tenía miedo a nada. Y yo un poco de eso heredé de él”, agregó. Antes de cerrar, dejó un mensaje para los hinchas argentinos que acompañarán al equipo en Estados Unidos, México y Canadá: “Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor”.
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