Scaloni dio sus candidatos a ganar el Mundial y contó una anécdota inédita con Messi

Y ejemplificó: “Nosotros creo que, de las últimas selecciones que ganaron, fuimos una de las que más piedras tuvo en el camino. Porque perdimos el primer partido, porque nos empataron en el último minuto contra Holanda y fuimos a penales. Con Francia ganábamos 2-0 jugando bien y nos empataron”.

En otro tramo de la charla, Scaloni reveló cómo fue la reacción de Messi cuando le comunicó que asumiría como entrenador interino tras la salida de Jorge Sampaoli. “Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo (Aimar) para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: ‘Ustedes están locos’”, contó. Luego recordó que volvieron a comunicarse cuando fueron ratificados en el cargo para pedirle que regresara al seleccionado. “Y al final se desvive por la Selección”, resumió.

Scaloni sobre Messi en la previa del Mundial 2026

Embed LIONEL SCALONI, EN EXCLUSIVA CON OLÉ, SOBRE MESSI: "VA A JUGAR HASTA QUE ÉL QUIERA"



El entrenador de la Selección Argentina habló a solas con Olé en la previa al Mundial 2026 y por el festejo de los 30 años de Olé, y se expresó sobre el lugar del Capitán en la Selección… pic.twitter.com/30eLtB4pcj — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2026

Sobre el presente del capitán argentino, quien afrontará su sexta Copa del Mundo, el DT fue contundente. “Messi va a jugar hasta cuando él quiera”, afirmó. Además, explicó cómo manejan las decisiones relacionadas con el rosarino: “Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Creo que así tiene que ser”.

Incluso destacó que su influencia trasciende cualquier inconveniente físico. “Aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera”, expresó.

Por otro lado, Scaloni compartió una historia familiar que, con el paso del tiempo, terminó siendo premonitoria. “Hace 12 o 15 años mi padre decía: ‘Leo alguna vez va a entrenar a la Selección Argentina’”. La frase fue cuando el actual entrenador de la Albiceleste dirigía categorías infantiles en Mallorca.

"Él (su padre) no le tenía miedo a nada. Y yo un poco de eso heredé de él”, agregó. Antes de cerrar, dejó un mensaje para los hinchas argentinos que acompañarán al equipo en Estados Unidos, México y Canadá: “Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío. Vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor”.