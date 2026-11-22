Cuando parecía que Argentina se iba al descanso con una importante ventaja, la ambición lo llevó a buscar el tercer gol, pero Mateo Mendizábal perdió la pelota y en el contraataque, ya en tiempo agregado, primero Valentín Reigia le tapó el remate a Diego y luego apareció Alirio Cuna para convertir el descuento.

De todas maneras, Argentina se terminó imponiendo 2 a 1 a Mozambique y se llevó una victoria muy valiosa para ir por la clasificación a los 16avos de final en su cierre de la primera fase contra Dinamarca, el miércoles 25 de noviembre.

El resumen del partido