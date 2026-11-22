El equipo de Diego Placente superó por 2 a 1 al conjunto africano por la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima cita en Qatar. De esta manera, se recuperó de la caída en el estreno.
La Selección Argentina Sub-17 venció por 2 a 1 a Mozambique y se acomodó en el Grupo C del Mundial de Qatar después de la sorpresiva derrota con Australia en el estreno. Matheo Machuca (Independiente) y Simón Escobar (Vélez) marcaron los goles de la Albiceleste.
El equipo de Diego Placente, que sabía que tenía que ganar para acomodarse en la tabla, salió con todo y abrió el marcador a los cuatro minutos de juego. Thiago Pérez desbordó por la derecha y envió un centro peligroso que la defensa de Mozambique rechazó, pero la pelota le quedó a Matheo Machuca, quien definió con potencia y calidad para el 1-0 celeste y blanco en Qatar.
Tras el tanto argentino, el conjunto africano respondió con constantes ataques rápidos que fueron neutralizados para los comandados por Platense, que también encontraron espacios para sus ataques ante la desesperación de su rival por igualar el encuentro.
De hecho, Simón Escobar amplió el marcador para Argentina con un remate al primer palo a los 31 minutos tras un pase de Juan Cruz Policella. Previamente, el capitán ya había probado pero el arquero Joao había desviado de manera espectacular su tiro.
Cuando parecía que Argentina se iba al descanso con una importante ventaja, la ambición lo llevó a buscar el tercer gol, pero Mateo Mendizábal perdió la pelota y en el contraataque, ya en tiempo agregado, primero Valentín Reigia le tapó el remate a Diego y luego apareció Alirio Cuna para convertir el descuento.
De todas maneras, Argentina se terminó imponiendo 2 a 1 a Mozambique y se llevó una victoria muy valiosa para ir por la clasificación a los 16avos de final en su cierre de la primera fase contra Dinamarca, el miércoles 25 de noviembre.
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