Lionel Scaloni: de "Messi jugará con Islandia" a la situación de los lesionados

En cuanto al reemplazo de Balerdi, el técnico expresó: "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".

Por último, habló de la incomodidad del partido con Islandia: "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".