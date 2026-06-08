Lionel Scaloni: de "Messi jugará con Islandia" a la situación de los lesionados

El entrenador de la Selección Argentina palpitó el amistoso de este martes con Islandia y se refirió al estado de los futbolistas tocados a días del Mundial.
Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso de Argentina con Islandia a disputarse este martes desde las 22 horas de nuestro país y que significará el último ensayo de cara a la Copa del Mundo. El entrenador confirmó que jugará Lionel Messi y se refirió a la situación de los lesionados.
"Messi va a jugar. Todos quieren verlo y no voy a ser yo quién no lo permita. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo", expresó Scaloni, quien también confirmó que Nicolás Paz, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina podrán estar en el amistoso: "Veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho, tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos".
Además, sobre el caso de Leandro Paredes y Julián Álvarez, comentó: "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo".
En cuanto al reemplazo de Balerdi, el técnico expresó: "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".
Por último, habló de la incomodidad del partido con Islandia: "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".
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