Lionel Scaloni: "Messi va al banco y va a entrar"

En ese sentido, dejó en claro que la rotación no estará condicionada por un posible rival en la siguiente instancia. "La decisión de quién juegue mañana no está relacionada con quién nos toque después. Elegir un rival sería una falta de respeto. No estamos en condiciones de preferir a nadie", sostuvo.

Scaloni también destacó que, más allá de tener asegurada la clasificación, la exigencia de vestir la camiseta argentina obliga a competir siempre al máximo nivel. "Jugar con esta camiseta implica salir a ganar siempre. Queremos ver a los chicos, analizarlos y comprobar que están preparados para cuando el equipo los necesite", expresó.

Antes de comenzar con las preguntas futbolísticas, el entrenador dedicó unas palabras al pueblo venezolano tras las dramáticas imágenes conocidas en las últimas horas. "Le mando mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes que se están viendo, es muy triste y difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo", manifestó.