En un verdadero partidazo bajo un constante diluvio, el Bicho superó al Taladro en su casa y quedó escolta junto a River en la Zona B del Torneo Apertura.
Lluvia de goles: Argentinos Juniors venció 3 a 2 a Banfield en La Paternal por la fecha 13 del Torneo Apertura en medio de un tremendo diluvio. En un verdadero partidazo, con muchísimas emociones, el Bicho superó al Taladro en su casa y quedó escolta junto a River en la Zona B que lidera el sorpresivo Independiente Rivadavia.
El local abrió el marcador a los 14 minutos de juego mediante un gol de Nicolás Oroz, quien recibió en la medialuna del área y abrió el pie con rapidez para vencer a Facundo Sanguinetti. Y, a los 20 minutos, Emiliano Viveros puso el 2-0 con un remate cruzado desde la misma zona.
Sin embargo, cuando el local estaba tranquilo con el marcador, el visitante descontó a los 28' con un tanto de David Zalazar, quien insinuó disparar y enganchó para dentro del área y sacó un fulminante remate cruzado que ¡tres futbolistas locales buscaron bloquear y no consiguieron su objetivo! de evitar que el balón termine contra la red.
Banfield se puso en partido y puso el 2-2 parcial a los dos minutos del complemento con un tanto de Mauro Méndez, quien definió por encima de Facundo Sanguinetti después de un muy buen ataque del visitante que lo dejó mano a mano. De esta manera, el partido quedó con el desenlace abierto.
Tras ese tanto que emparejó la historia, el encuentro se desarrollaba con la sensación de que el que el primero que marcaba ganaba y fue Argentinos Juniors con un gol de Alan Lescano a los 27' del complemento. Al futbolista le quedó el balón sobre sus pies después de un mal despeje de la defensa visitante y sacó un gran remate contra un palo para darle la victoria su equipo.
Con este resultado, Argentinos Juniors quedó escolta de la Zona B junto a River con 23 puntos, a tres del sorpresivo líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Banfield está doceavo con 13 unidades, a cuatro de la zona de clasificación para la próxima instancia del certamen local.
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