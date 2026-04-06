Lluvia de goles: Argentinos Juniors venció 3 a 2 a Banfield en La Paternal

Tras ese tanto que emparejó la historia, el encuentro se desarrollaba con la sensación de que el que el primero que marcaba ganaba y fue Argentinos Juniors con un gol de Alan Lescano a los 27' del complemento. Al futbolista le quedó el balón sobre sus pies después de un mal despeje de la defensa visitante y sacó un gran remate contra un palo para darle la victoria su equipo.

Con este resultado, Argentinos Juniors quedó escolta de la Zona B junto a River con 23 puntos, a tres del sorpresivo líder Independiente Rivadavia. Por su parte, Banfield está doceavo con 13 unidades, a cuatro de la zona de clasificación para la próxima instancia del certamen local.