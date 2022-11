Los 137 jugadores que en el Mundial no representarán a su país

En el Mundial de Qatar, esa es la cifra de futbolistas que jugarán para selecciones que no son la del país de su nacimiento. Te contamos todos los detalles.

No es por nada que en la actualidad se habla de "ciudadanos del mundo". Cada vez es más frecuente que, por lazos sanguíneos u otros motivos, jugadores representen a una Selección que no es la de su país de nacimiento -de hecho, Argentina comenzó un proceso de reclutamiento de futbolistas que no necesariamente nacieron en suelo argento-. En el Mundial de Qatar, la cifra impresiona: son 137 los futbolistas que jugarán para otro país.