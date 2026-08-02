Chelsea anunció la incorporación de Valentín Barco tras su destacado paso por Estrasburgo

El defensor argentino fue presentado oficialmente por el conjunto inglés después de una temporada con continuidad en Francia y volverá a competir en la Premier League con la mira puesta en la Selección.
Chelsea hizo oficial la incorporación de Valentín Barco como refuerzo para la próxima temporada. El lateral izquierdo argentino, de 22 años, fue presentado a través de un video en las redes sociales del club y llega desde Racing de Estrasburgo, donde tuvo una destacada actuación durante el último año. De esta manera, el ex Boca iniciará una nueva etapa en el fútbol inglés luego de haber formado parte del Mundial 2026 con la Selección Argentina.
El club londinense anunció la contratación mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido al Chelsea, Valentín!", expresó la institución. El defensor vuelve a la Premier League con mayor experiencia tras su paso por el fútbol francés, donde logró continuidad y consolidó su crecimiento futbolístico.
La llegada de Barco se enmarca en el proceso de renovación que atraviesa Chelsea bajo la conducción de Xabi Alonso, quien asumió como entrenador para la nueva temporada. El equipo buscará recuperar protagonismo en el ámbito local luego de quedar fuera de la próxima edición de la Champions League, por lo que el mercado de pases aparece como una pieza clave en la reconstrucción del plantel. En ese contexto, el argentino intentará ganarse un lugar en una de las ligas más competitivas del mundo.
La operación también fue posible gracias a la estructura de BlueCo, el grupo empresario que controla tanto a Chelsea como a Racing de Estrasburgo. Esa relación entre ambas instituciones facilitó el traspaso del futbolista, que llega después de una campaña en la que disputó 43 partidos, convirtió tres goles y repartió nueve asistencias, números que lo transformaron en una de las figuras del conjunto francés.
Formado en Boca, Barco inició su recorrido europeo con un breve paso por Brighton y luego fue cedido a préstamo a Sevilla antes de recalar en Racing de Estrasburgo. Tras una temporada que convenció a los dirigentes del club francés, la institución adquirió su pase de manera definitiva y ahora concretó su transferencia a Chelsea. El desafío para el defensor será consolidarse en la Premier League y mantenerse entre las opciones de la Selección Argentina para las próximas convocatorias.
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