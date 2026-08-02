Chelsea anunció la incorporación de Valentín Barco tras su destacado paso por Estrasburgo

La llegada de Barco se enmarca en el proceso de renovación que atraviesa Chelsea bajo la conducción de Xabi Alonso, quien asumió como entrenador para la nueva temporada. El equipo buscará recuperar protagonismo en el ámbito local luego de quedar fuera de la próxima edición de la Champions League, por lo que el mercado de pases aparece como una pieza clave en la reconstrucción del plantel. En ese contexto, el argentino intentará ganarse un lugar en una de las ligas más competitivas del mundo.