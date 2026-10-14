Los informes inéditos del Barcelona sobre Messi en sus primeras pruebas

Los documentos difundidos por el periodista Florent Torchut revelan las opiniones de los formadores de La Masía sobre el talento del rosarino y las dudas que generaba su estatura durante su primera prueba en 2000.
Tres informes inéditos sobre Lionel Messi, elaborados por formadores de La Masía durante sus primeros días de prueba en Barcelona en el año 2000, salieron a la luz tras una publicación del periodista francés Florent Torchut en la red social X. Los documentos, escritos cuando el rosarino tenía 13 años, reflejan las distintas opiniones que generó su incorporación a la cantera del club catalán, entre elogios por su capacidad técnica y dudas sobre su contextura física.
La evaluación más contundente comparó al joven futbolista con Diego Maradona y recomendó incorporarlo de inmediato. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, escribió uno de los formadores. Otro informe también destacó sus condiciones: “Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo”. Sin embargo, señaló que su estatura y su falta de físico eran sus principales puntos débiles.
El tercer documento presentó una postura opuesta y recomendó no avanzar con la contratación. Si bien reconoció la “calidad técnica indiscutible” de Messi, el evaluador consideró que sus 142 centímetros de altura podían dificultar su competencia en categorías superiores. “Aunque crezca, con 150 centímetros será muy complicado jugar en cadete preferente”, advirtió el formador, quien escribió en mayúsculas: “CREO QUE NO SE HA DE FITXAR”, es decir, que no debía ser fichado. Como alternativa, propuso seguir su evolución física y volver a evaluarlo un par de años después.
La llegada de Messi a Barcelona se había concretado después de que el agente Josep María Minguella facilitara el contacto entre la familia rosarina y el club. El 2 de octubre de 2000, el juvenil comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores, mientras los técnicos analizaban sus condiciones. Carles Rexach, entonces secretario técnico de la institución, pidió observarlo frente a rivales de mayor edad y quedó impresionado por su rendimiento y, pese a las dudas internas sobre la inversión y su desarrollo físico, el dirigente terminó respaldando su incorporación.
La decisión definitiva quedó plasmada el 14 de diciembre de 2000, cuando Rexach escribió en una servilleta el compromiso de fichar al argentino, bajo su responsabilidad y pese a las opiniones contrarias. El documento fue posteriormente protocolizado ante notario y se convirtió en una pieza emblemática de la historia del fútbol. Messi debutó en el primer equipo del Barcelona en 2004 y construyó allí la etapa más extensa y exitosa de su carrera.
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