Los informes inéditos del Barcelona sobre Messi en sus primeras pruebas

La evaluación más contundente comparó al joven futbolista con Diego Maradona y recomendó incorporarlo de inmediato. “Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, escribió uno de los formadores. Otro informe también destacó sus condiciones: “Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo”. Sin embargo, señaló que su estatura y su falta de físico eran sus principales puntos débiles.