Champions: PSG goleó al City, Real Madrid remontó a Roma y Liverpool arrasó en Austria

La segunda jornada de la fase liga dejó un triunfo contundente del conjunto parisino ante los Citizens, una reacción agónica del equipo español en Italia y una lluvia de goles del cuadro inglés.
El PSG se impuso 4-2 ante Manchester City en Inglaterra, con una actuación decisiva durante la primera mitad. Désiré Doué abrió el marcador en un contraataque a los 13' y, apenas dos minutos después, asistió a Ousmane Dembélé para el 2-0. A los 32', Vitinha amplió la diferencia con un remate desde la puerta del área, ante un conjunto inglés que no logró contener la velocidad y la precisión del equipo dirigido por Luis Enrique.
En el complemento, Haaland descontó por duplicado para devolverle la esperanza al City, primero con un cabezazo y después con una definición que dejó el marcador 4-2. Sin embargo, Akliouche había estirado nuevamente la ventaja parisina tras aprovechar un rebote de Donnarumma. El equipo visitante tuvo una oportunidad de penal para estirar aún más la vventaja, pero Ferrán Torres falló su ejecución ante el arquero italiano.
El Real Madrid venció 4-3 a Roma en el Estadio Olímpico tras protagonizar una remontada en los últimos minutos, luego de quedar 3-1 abajo. Marten de Roon adelantó al equipo italiano y Kylian Mbappé estableció el empate parcial, pero Malen marcó dos veces en el segundo tiempo para darle a los locales una ventaja de dos goles. Con Paulo Dybala y Matías Soulé como protagonistas en la construcción ofensiva, Roma parecía tener el partido bajo control y encaminaba una victoria importante en la segunda jornada europea.
La reacción del conjunto español llegó en el tramo final, cuando tres goles cambiaron por completo el resultado. Carlos Espí descontó a los 83 minutos y, apenas dos más tarde, Endrick convirtió de cabeza tras un córner ejecutado por Arda Güler. La remontada se completó a los 90, cuando Antonio Rüdiger volvió a imponerse en el área en otra pelota y selló el 4-3 definitivo. De esa manera, el equipo madrileño revirtió un escenario adverso y se llevó los tres puntos en una definición que dejó sin premio al conjunto italiano.
Por su parte, Liverpool goleó 6-3 a LASK como visitante y sumó su segunda victoria en la fase liga de la Champions League. Ronald Araujo abrió el marcador a los 22 minutos con un cabezazo tras un córner, mientras que Bradley Barcola amplió la diferencia poco después y volvió a convertir a los 37. En el inicio del segundo tiempo, Jeremie Frimpong anotó el cuarto tanto de los ingleses, que mantuvieron la iniciativa y aprovecharon los espacios que dejó el equipo austríaco para consolidar una ventaja amplia.
El descuento de Ljubicic no frenó al conjunto inglés, que respondió con el tercer gol de Barcola, autor de un triplete, y luego amplió la diferencia mediante Koumas. LASK encontró otros dos tantos a través de Thomas Flecker, pero no consiguió comprometer la victoria visitante. Con este resultado, Liverpool alcanzó los seis puntos en dos presentaciones, y su próximo compromiso será como local ante Villarreal.
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