Champions: PSG goleó al City, Real Madrid remontó a Roma y Liverpool arrasó en Austria

Lo mejor de Roma 3-4 Real Madrid

Por su parte, Liverpool goleó 6-3 a LASK como visitante y sumó su segunda victoria en la fase liga de la Champions League. Ronald Araujo abrió el marcador a los 22 minutos con un cabezazo tras un córner, mientras que Bradley Barcola amplió la diferencia poco después y volvió a convertir a los 37. En el inicio del segundo tiempo, Jeremie Frimpong anotó el cuarto tanto de los ingleses, que mantuvieron la iniciativa y aprovecharon los espacios que dejó el equipo austríaco para consolidar una ventaja amplia.

El descuento de Ljubicic no frenó al conjunto inglés, que respondió con el tercer gol de Barcola, autor de un triplete, y luego amplió la diferencia mediante Koumas. LASK encontró otros dos tantos a través de Thomas Flecker, pero no consiguió comprometer la victoria visitante. Con este resultado, Liverpool alcanzó los seis puntos en dos presentaciones, y su próximo compromiso será como local ante Villarreal.

El resumen de LASK 3-6 Liverpool