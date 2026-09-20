La medida que tomó el plantel de Vélez en medio de un reclamo económico

La deuda es en concepto de primas y no afecta a todos, sino a nueve futbolistas, de los más experimentados del grupo. Del lado del club aseguran que los sueldos están al día y que el dinero siempre es depositado los 20 días de cada mes. “Mañana ya estaba programado el pago de todo lo correspondiente a agosto, tanto de sueldos como de primas”, expresaron desde la comisión directiva.