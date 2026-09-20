La medida que tomó el plantel de Vélez en medio de un reclamo económico

Los futbolistas del Fortín llegaron al Amalfitani para el encuentro contra Tigre en sus autos y vestidos de civil como protesta. Habló la dirigencia y hubo una bandera contra los jugadores en el estadio.
Vélez venció por 3 a 2 a Tigre en el José Amalfitani por la fecha 10 del Torneo Clausura, quedó segundo en la Zona A e igualó a Independiente Rivadavia -que aún debe jugar- en la cima de la tabla anual. Sin embargo, el clima del plantel con la dirigencia no es bueno debido a una deuda económica y hasta tomaron acción con una protesta previo al compromiso contra el Matador.
Los futbolistas no llegaron todos juntos en el micro, sino que cada uno arribó al Amalfitani con su auto particular y sin indumentario del club como reclamo económico. Sí, 23 futbolistas, 23 autos diferentes como modo de protesta hacia la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga.
La deuda es en concepto de primas y no afecta a todos, sino a nueve futbolistas, de los más experimentados del grupo. Del lado del club aseguran que los sueldos están al día y que el dinero siempre es depositado los 20 días de cada mes. “Mañana ya estaba programado el pago de todo lo correspondiente a agosto, tanto de sueldos como de primas”, expresaron desde la comisión directiva.
Además, brindaron detalles sobre este reclamo: “A más de la mitad del plantel no se le debe nada y los atrasos existentes son puntuales y están siendo regularizados, con un cronograma preciso para que eso ocurra”. Y remarcaron: “La situación económica es exigente, pero es absolutamente controlable y estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos”.
Excepto los integrantes del cuerpo técnico de Gustavo Barros Schelotto, ninguno de la delegación de Vélez se mostró con prendas de la institución. Este acto de rebeldía generó el descontento de los hinchas, que colgaron una bandera en el alambrado de la Popular Este: "En Vélez los de Vélez, jugadores mercenarios".
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