Los millonarios premios que entregarán este año la Libertadores y la Sudamericana

En la Copa Libertadores, los premios comienzan desde las fases previas y aumentan en cada ronda. Los equipos que llegan a la fase de grupos ya aseguran la suma de un millón de dólares y hay que sumarle bonos por victoria. A partir de los octavos de final, los montos crecen de manera considerable y el campeón recibirá 25 millones, mientras que el subcampeón se llevará 7 millones. Sumando todos los premios posibles, un equipo podría llevarse 40 millones.