Los millonarios premios que entregarán este año la Libertadores y la Sudamericana

La Conmebol confirmó las cifras que repartirá en sus torneos internacionales y los montos vuelven a ser un fuerte incentivo para los clubes con diferencias marcadas entre ambas competencias.
La Conmebol volvió a establecer premios millonarios para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de este año, en una estructura económica que se convirtió en una parte fundamental para los clubes del continente. Participar en estos torneos no solo representa prestigio deportivo, sino también ingresos clave que pueden mejorar las cajas de los clubes.
En la Copa Libertadores, los premios comienzan desde las fases previas y aumentan en cada ronda. Los equipos que llegan a la fase de grupos ya aseguran la suma de un millón de dólares y hay que sumarle bonos por victoria. A partir de los octavos de final, los montos crecen de manera considerable y el campeón recibirá 25 millones, mientras que el subcampeón se llevará 7 millones. Sumando todos los premios posibles, un equipo podría llevarse 40 millones.
La Copa Sudamericana también entregará cifras importantes, aunque en una escala menor. La participación en la fase de grupos garantiza 300.000 dólares y cada triunfo suma un bonus extra, mientras que avanzar a las rondas eliminatorias incrementa el premio. El campeón del certamen cobrará 10 millones de dólares y el subcampeón 2,5 millones, números que siguen siendo muy relevantes para la economía de la mayoría de los clubes sudamericanos.
La diferencia entre ambos torneos es notoria: la Libertadores repartirá más de 220 millones de dólares en total, mientras que la Sudamericana distribuirá alrededor de 84 millones. Por eso, además de la gloria deportiva, cada edición se convierte en una oportunidad financiera clave, ya que avanzar de ronda puede significar ingresos decisivos para sostener planteles, realizar refuerzos y proyectar el crecimiento institucional.
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