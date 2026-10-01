Portugal respondió sin Cristiano Ronaldo: triunfo ante Dinamarca y líder de su grupo

El combinado luso se impuso 4 a 2 al seleccionado danés en Copenhague por la UEFA Nations League y conservó el primer puesto del Grupo A4 pese a la salida de su máxima figura.
Portugal superó 4 a 2 a Dinamarca en Copenhague y mantuvo el liderazgo del Grupo A4 de la Nations League 2026/27. La victoria llegó pocas horas después de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración, en medio de su conflicto con Jorge Jesús. Joao Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y Joao Félix marcaron para la visita, mientras que Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund descontaron para el conjunto local.
El equipo portugués golpeó primero a los 12 minutos, cuando Cancelo recuperó en campo rival y definió por encima del arquero tras combinar con Ramos. Dinamarca reaccionó con un golazo de Damsgaard, pero Portugal recuperó rápidamente la ventaja. Ramos recibió de Bruno Fernandes y convirtió el 2-1 con un toque de taco previo en la jugada, para cerrar una primera mitad intensa.
El complemento volvió a ofrecer un duelo abierto y Hojlund igualó el partido 2-2 con una gran definición tras una asistencia de Damsgaard. En el festejo, el delantero danés imitó el tradicional “SIU” de Cristiano Ronaldo, en un gesto que no pasó inadvertido por el contexto. Portugal no se desordenó y volvió a ponerse arriba gracias a Vitinha, quien apareció de cabeza tras un centro preciso de Bruno Fernandes.
Sobre el cierre, Joao Félix sentenció el 4-2 a los 42 minutos del segundo tiempo y aseguró una victoria importante para Portugal como visitante. El resultado le permitió a Portugal conservar el puntaje ideal y el liderazgo del grupo, así como también demostrar en la cancha en una jornada marcada por la ausencia de su principal figura.
comentar