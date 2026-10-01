Portugal respondió sin Cristiano Ronaldo: triunfo ante Dinamarca y líder de su grupo

El complemento volvió a ofrecer un duelo abierto y Hojlund igualó el partido 2-2 con una gran definición tras una asistencia de Damsgaard. En el festejo, el delantero danés imitó el tradicional “SIU” de Cristiano Ronaldo, en un gesto que no pasó inadvertido por el contexto. Portugal no se desordenó y volvió a ponerse arriba gracias a Vitinha, quien apareció de cabeza tras un centro preciso de Bruno Fernandes.