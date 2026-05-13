Manchester City goleó a Crystal Palace y sigue soñando con ganar la Premier League

El equipo local destrabó el partido a los 30 minutos luego de una jugada colectiva iniciada por Matheus Nunes, continuada por Phil Foden con un taco y finalizada por Semenyo con un remate cruzado con destino de gol en un primer tiempo de absoluto control del City, que manejó más del 80% de la posesión y prácticamente no sufrió en defensa. Y, sobre el cierre de esa etapa, Marmoush aprovechó un rebote dentro del área y amplió la diferencia con una volea que sorprendió al arquero Dean Henderson.