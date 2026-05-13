Manchester City goleó a Crystal Palace y sigue soñando con ganar la Premier League

El equipo de Guardiola aplastó 3 a 0 al Crystal como local y quedó a dos puntos de Arsenal a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato inglés.
Manchester City goleó 3 a 0 al Crystal Palace en el Etihad Stadium y sigue soñando con ganar la Premier League. El conjunto de Pep Guardiola dominó el encuentro de principio a fin y resolvió el partido con goles de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho. Ahora, quedó a dos puntos del Arsenal cuando restan dos jornadas para el cierre del torneo.
El equipo local destrabó el partido a los 30 minutos luego de una jugada colectiva iniciada por Matheus Nunes, continuada por Phil Foden con un taco y finalizada por Semenyo con un remate cruzado con destino de gol en un primer tiempo de absoluto control del City, que manejó más del 80% de la posesión y prácticamente no sufrió en defensa. Y, sobre el cierre de esa etapa, Marmoush aprovechó un rebote dentro del área y amplió la diferencia con una volea que sorprendió al arquero Dean Henderson.
En el complemento el desarrollo no cambió. Manchester City sostuvo el dominio territorial y administró la ventaja ante un Crystal Palace que apenas inquietó con algunos intentos lejanos. Guardiola optó por preservar futbolistas pensando en el tramo decisivo de la temporada y dejó a Erling Haaland entre los suplentes, aunque la profundidad ofensiva del equipo volvió a marcar diferencias. A los 84 minutos, Rayan Cherki armó una gran acción individual y asistió a Savinho, que definió de primera para sellar la goleada.
El conjunto de Guardiola afrontará ahora un cierre exigente en la Premier League, con visitas a Bournemouth y un último partido como local ante Aston Villa. Además, este fin de semana disputará la FA Cup frente a Chelsea. Arsenal, líder del campeonato, continúa dependiendo de sí mismo para quedarse con el título, aunque también tiene por delante la final de la Champions League ante PSG, lo que mantiene abierta la pelea en Inglaterra hasta las últimas fechas.
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