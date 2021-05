Marcelo Gallardo: "Llegamos con lo justo a la orilla"

"Fue muy difícil todo lo sucedido en estas últimas semanas. No disponer de casi todos tus futbolistas y tener que competir y en partido decisivos. Estuvimos ante situaciones muy comprometidas pero pudimos salir adelante con mucha dificultad. Al partido de hoy llegamos con lo justo y se vio un equipo diezmado, pero los jugadores hicieron el esfuerzo y hay que reconocerlo", señaló el Muñeco.

"Lo único que deseo es que podamos recuperar es paz, armonía y salud. Tuvimos que lidiar con el virus y lo único que espero es que podamos recuperar un poco de normalidad. No solo nosotros, todo el pueblo argentino. El fútbol es una actividad que genera pasiones, pero la pandemia afecta a todos. A nosotros nos tocó ser golpeados pero salimos adelante", agregó.

Y continuó: "Es complicado hacer un análisis de este semestre por las situaciones que vivimos. Llegamos con lo justo a la orilla, ahora es tiempo de descansar, de recuperar energías y apuntar hacia adelante. El virus nos atacó muy fuerte. Veníamos de hacer un gran esfuerzo la semana pasada pero algunos jugadores llegaron muy desgastados y otros sin entrenamiento y salieron a dar lo mejor. Hicieron lo que pudieron y por suerte salimos adelante"

Finalmente el entrenador confió que el plantel tendrá un descanso y volverá a juntarse el 16 de junio. "Esperamos que sea con más salud", completó el director técnico.

Por su parte, Franco Armani, uno de los jugadores que se recuperaron del coronavirus y volvieron en la noche del sábado, reconoció que "fue complicado estar diez días tirado en una cama. Y hoy no se hizo fácil jugar porque tuvimos un sólo día de entrenamiento, pero eso no es excusa. Teníamos muchas ganas de estar y hacer nuestro aporte. No se dio dentro de la cancha, pero lo más importante es que a pesar de todos nos clasificamos".

Finalmente se refirió a Enzo Pérez, quien lo reemplazó la semana pasada: "Se portó de 10, tengo una admiración muy grande por él, por tener el coraje de pararse en los tres palos y estando lesionado. Le agradezco infinitamente por ponerle el pecho a la situación y gracias a Dios y a todos los muchachos pudimos pasar de ronda".