Lo escoltaron el vicepresidente primero, Ricardo Carloni, y el presidente de la institución, Rodolfo Di Pollina, quién le dio la bienvenida: “Para nosotros es una gran alegría tenerlo en nuestra casa nuevamente. Es un símbolo adentro y afuera de la cancha. Hay que recalcar su gran gesto económico con el club. La sensación que tenemos todos es de felicidad”, declaró con una sonrisa por contar nuevamente con Ruben en el plantel.

Por su parte, el delantero explicó los motivos de su vuelta: “Yo tenía ganas de ponerme otra vez la camiseta de Central, de hacer lo que me hace feliz, estoy bien y mi familia también. Quería volver a estar en mi casa, eso era lo que me decía el sentimiento por este club. En Brasil pasé un gran año, de maravilla, me trataron con mucho respeto, les agradecí. Pero les dije que mi deseo era estar acá”, comentó.

Y a continuación agregó la razón que aceleró aún más su decisión: “El momento fue después de la muerte de mi padre. Esa situación aceleró mis pensamientos y sentimientos, en realidad terminó apurando la vuelta a casa. Pero cuando me fui, no sabía que iba a volver, después extrañaba mucho. También hubo un empujón de la familia y asentar a los hijos para que vivan en la ciudad”, detalló.

Además manifestó el porqué de su partida y hasta cuándo piensa jugar profesionalmente: “Cuando me fui, lo hice porque estaba bloqueado y no podía darle lo mejor a Central. Y elegí bien, no fue al voleo, caí en un club donde pude hacer goles importantes. Así que vuelvo con la ilusión renovaba, en principio hasta junio. Después veré lo que siento y cómo estoy física y futbolísticamente”, indicó.

Luego dijo que se comunicó con el técnico Diego Cocca: “De fútbol no hablamos, me dijo que estaba feliz de que compartamos el mismo equipo. Mi objetivo es ayudar a que sea un gran semestre y tengo mucha ilusión de poder hacer las cosas bien. Es lindo ver a la gente que te transmita tanta pasión y cariño. Hay que pelear hasta el final, la meta es sacar la mayor cantidad de puntos para zafar del descenso”, recordó.

Finalmente se ilusionó con pelear por el título: “Gracias a Dios, Central terminó de la mejor manera, estamos a cuatro puntos del puntero. Por eso, hay que seguir con esta racha y empezar con todo ante Huracán y poder soñar con salir campeón. La ilusión de salir campeón y ser el goleador histórico de Central no me la quita nadie. Para mí jugar acá es especial porque crecí viniendo a la cancha y desde chico usé esta camiseta”, respondió un emocionado Ruben.