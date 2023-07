"No era fácil volver, pero entendí que si River decidía por nosotros era el momento. Me sentía con la seguridad de asumir el cargo. Con mi mujer decidimos venir entre los dos. Sabíamos que la adaptación iba a ser fácil. Cuando tenés esa fidelidad con tu cuerpo técnico, sabés que las cosas van a ser más fáciles", contó MD.

Luego, el entrenador destacó del gran juego en el triunfo por 3 a 1 a Estudiantes para sellar el título: "Teníamos que cerrar el torneo de la forma en la que lo habíamos jugado. Fue sorprendente y ganamos el partido con supremacía, con esa voracidad a la hora de atacar, de presionar y de hacer las transiciones. Fue el reflejo de lo que fuimos en el torneo. Me provoca orgullo haber terminado así".

Además, se refirió al futuro de Enzo Pérez, quien tiene 37 años: "Se lo dije el primer día a los jugadores. No me asusta el DNI, porque hay algunos que pueden tener mejores prestaciones en una edad avanzada. Nuestro deber es interpretar de la mejor manera las prestaciones de cada jugador. Y esto se lo dije a Enzo. Él se ganó el derecho a decidir hasta cuando va a jugar en River. Por ahora lo veo trabajando bien después de ese parate que tuvo. Lo veo disfrutando con sus compañeros".

Y sobre la continuidad de Nicolás De La Cruz, quien está en el radar de varios clubes, Demichelis comentó: "Está citado hoy a entrenar y tengo entendido que va a venir, lo que significa que puedo planear con él el partido del jueves. No voy a hablar mucho más del tema. Veremos en qué situación está y si puede ser titular el jueves".

Por último, el entrenador, que entró en un selecto grupo de campeones como jugador y técnico en River, concluyó: "Este equipo tiene similitudes con la historia de River. Nunca negociamos ser protagonistas en todos los torneos y canchas. No vamos a esperar que corran los minutos, si no ir siempre por el resultado".

La palabra de Germán Lux y Javier Pinola

Germán Lux habló sobre el trabajo con Demichelis: "Escucha, nos deja opinar, es abierto. Obviamente la última decisión es de él, pero el compromiso es fundamental. La convivencia con los jugadores es muy sana. Agradecerle a Martín por el cuerpo técnico que armó, porque está lleno de valores, humildad y trabajo".

"No me quedo tanto con el título, sino con el camino, en el que aprendimos mucho. Estoy feliz porque extrañé muchísimo esta posibilidad de volver y activé muchísimo para que esto se lleve a cabo. Hoy para mí es un orgullo y le agradezco a Martín por haber confiado en mí", agregó.

Por su parte, Pinola se refirió sobre la transición de futbolista a ayudante de campo: "Las situaciones con los árbitros te dejan enseñanzas. Ahora me concentro en lo importante, que es lo que pasa en el campo de juego. En cuanto a la transición, me han ayudado mucho los chicos del cuerpo técnico. Y los jugadores también, porque siempre hubo un respeto enorme con nosotros".

"El respeto siempre estuvo y ellos me dieron el lugar para poder hablarles a la hora de dar un consejo. Puede parecer cómico, pero no me costó para nada. Cuando la carrera se termina, se termina. Me compenetré 100 por ciento en este nuevo desafío", continuó héroe de Madrid en River.

"Cuando hablábamos con Martín lo notaba muy convencido. Cuando hablás con alguien así, no hay mucho más para decir. Le comenté con qué calidad humana se iba a encontrar. No había mucho para debatir en ese sentido. Le dije que iba a tener un gran grupo humano, que lo iba a ayudar día a día. El compromiso y el sacrificio iba a estar", concluyó Pinola.