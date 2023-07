Martín Demichelis pondría lo mejor que tiene para definir el torneo

En ese sentido, el DT del Millonario repetiría formación por tercer partido consecutivo, es decir, los mismos 11 que derrotaron 2-0 a Colón de Santa Fe y empataron 0-0 con San Lorenzo. Aunque la decisión podría cambiar a último momento: es que si Talleres de Córdoba no le gana a Huracán el viernes por la noche, River automáticamente será campeón sin jugar.

Si eso ocurre, Micho podría evaluar hacer un mix pensando que entre semana jugará por Copa Argentina, justamente ante la T. Pero si el conjunto cordobés cumple con su parte y vence al Globo, los de Núñez necesitarán conseguir al menos un empate como local del Pincha para consagrarse. Y allí sí que no habría dudas sobre el equipo.

Así, la probable formación de River para recibir a Estudiantes de La Plata y definir el campeonato sería con: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán.

En cuanto al mercado de pases, la dirigencia del Millonario aguardará hasta la semana que viene para concretar las llegadas de los primeros dos refuerzos: Ramiro Funes Mori, quien ya está en Argentina, y Facundo Colidio, por el que River habría acordado la compra del 100% del pase al Inter de Milán.

Por otro lado, Felipe Salomoni, lateral izquierdo de 20 años y que jugaba en la Reserva, seguirá su carrera en Guaraní de Paraguay. El defensor, que no llegó debutar oficialmente en Primera y sufrió dos duras lesiones que tampoco lo ayudaron a tener su estreno, firmó allí por dos años. River conserva el 30% del pase.

Sebastián Boselli habló sobre su posible llegada a River

El defensor uruguayo de 19 años es otro de los apuntados del club de Núñez, que ofreció una cifra que ronda entre los tres y cuatro millones de dólares por el 70% de su ficha. En las últimas horas, el propio Boselli se refirió a un posible arribo a la Banda.

"A veces me río por todo lo que sale de mi en Argentina. Son cosas que no puedo creer. Se viene dando todo muy rápido. Mis amigos de toda la vida no lo pueden creer que se hable tanto. Le pedí a mi papá -que también es su representante- que me mantenga al margen. No puedo estar pensando en si me voy o me quedo sin haber nada firme. No puedo distraerme con River u otra chance”, dijo el zaguero, que viene de ser campeón del Mundial Sub 20 con la Celeste.