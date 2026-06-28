La prensa extranjera volvió a rendirse ante el talento de Lionel Messi: "Genio"

El rendimiento del seleccionado campeón en Qatar 2022 generó repercusiones en los principales diarios deportivos de Europa, que destacaron especialmente la vigencia de Messi a los 39 años: el capitán argentino convirtió en sus últimos siete partidos disputados en mundiales. Aquí, los principales elogios al 10:

Marca (España): "Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence".

As (España): "El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible".

Sport (España): “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta. Cuesta encontrar un candidato más firme al título”.

mundodeportivomessi Así reflejó el diario Mundo Deportivo la victoria de la Argentina, con otro gol de Messi incluido.

Mundo Deportivo (España): “Como se suponía, el campeón del mundo ganó con comodidad, pero lo más importante fue todo lo otro… El genio. El capitán. El 10. Entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con otro gol, esta vez con un tiro libre delicioso y pensado, con una minibarrera que tapó al arquero".

L'Equipe (Francia): ”Una renovada Selección Srgentina se alza con la victoria ante Jordania, con un nuevo gol de Lionel Messi. Con un equipo muy renovado en comparación con los dos primeros partidos, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). Lionel Messi ha vuelto a marcar, de tiro libre”.

La Gazzetta dello Sport (Italia): “El equipo de Scaloni pasea en Dallas. Marcan Lo Celso y Lautaro antes de la joya de récord del 10: para Leo Messi este es el séptimo gol consecutivo (récord), el sexto en esta edición, en la que es el máximo goleador”.