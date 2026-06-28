La prensa extranjera volvió a rendirse ante el talento de Lionel Messi: "Genio"

Los principales diarios deportivos de Europa elogiaron al crack argentino, que marcó de tiro libre en el triunfo contra Jordania. A los 39 años, elevó su histórica cifra a 19 goles en Copas del Mundo.
La Selección derrotó 3-1 a Jordania en Dallas y finalizó la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto. Así, se sumó al grupo de equipos que lograron ganar todos sus partidos en esta instancia, junto con México y Francia.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador a los 18 minutos, gracias a un preciso tiro libre ejecutado por Giovani Lo Celso. A los 30, Lautaro Martínez amplió la diferencia desde el punto penal. Sin embargo, en el complemento Jordania reaccionó y descontó a través de Mousa Altamari, que aprovechó una desconcentración defensiva entre Nicolás Otamendi y Leandro Paredes para darle suspenso al encuentro.
Con el partido abierto, Scaloni decidió enviar a Lionel Messi al campo de juego para disputar la última media hora. El capitán argentino respondió una vez más: a los 34 minutos, ejecutó un tiro libre con su zurda y colocó la pelota contra el palo del arquero para marcar el 3-1 definitivo. Gracias a este nuevo gol, alcanzó los seis tantos en el Mundial 2026 y elevó su histórica cifra a 19 goles en Copas del Mundo.
El rendimiento del seleccionado campeón en Qatar 2022 generó repercusiones en los principales diarios deportivos de Europa, que destacaron especialmente la vigencia de Messi a los 39 años: el capitán argentino convirtió en sus últimos siete partidos disputados en mundiales. Aquí, los principales elogios al 10:
Marca (España): "Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence".
As (España): "El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible".
Sport (España): “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta. Cuesta encontrar un candidato más firme al título”.
Mundo Deportivo (España): “Como se suponía, el campeón del mundo ganó con comodidad, pero lo más importante fue todo lo otro… El genio. El capitán. El 10. Entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con otro gol, esta vez con un tiro libre delicioso y pensado, con una minibarrera que tapó al arquero".
L'Equipe (Francia): ”Una renovada Selección Srgentina se alza con la victoria ante Jordania, con un nuevo gol de Lionel Messi. Con un equipo muy renovado en comparación con los dos primeros partidos, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). Lionel Messi ha vuelto a marcar, de tiro libre”.
La Gazzetta dello Sport (Italia): “El equipo de Scaloni pasea en Dallas. Marcan Lo Celso y Lautaro antes de la joya de récord del 10: para Leo Messi este es el séptimo gol consecutivo (récord), el sexto en esta edición, en la que es el máximo goleador”.
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