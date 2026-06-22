Messi demostró que es humano y erró un penal: su estadística desde los doce pasos

El capitán de la Selección Argentina sorprendió a todos por fallar un penal en el inicio del partido con Austria. Sin embargo, después marcó para poner el 1-0 parcial a favor.
Argentina dominaba el encuentro ante Austria y encontró una gran oportunidad para abrir el marcador tras una gran jugada colectiva que terminó con una falta sobre Lautaro Martínez dentro del área. El árbitro no sancionó la acción en primera instancia, pero tras la intervención del VAR cobró penal a favor de la Albiceleste.
Como en tantas noches importantes, Messi tomó la responsabilidad desde los doce pasos. El capitán intentó engañar al arquero Alexander Schlager esperando su movimiento, pero el austríaco se mantuvo firme y el remate del rosarino se fue desviado junto al palo izquierdo.
El fallo le dio un impulso anímico a Austria, que comenzó a adelantarse en el campo y generó algunas aproximaciones al arco argentino. Para Messi, fue una imagen poco habitual en una carrera marcada por cientos de goles, títulos y una larga lista de récords históricos.
Además, el penal ante Austria tenía un condimento histórico para Messi. El capitán argentino había comenzado el Mundial 2026 con un triplete ante Argelia, alcanzando los 16 goles en Copas del Mundo e igualando la marca del alemán Miroslav Klose.
Por eso, de haber convertido desde los doce pasos, el rosarino habría llegado a los 17 tantos y se hubiera convertido en el máximo goleador histórico de los Mundiales, algo que consiguió un rato después con un zurdazo letal. Sí, no podía llegar al récord con un tanto de penal...
Messi pateó 147 penales en tiempo regular: tiene 114 anotados, 26 atajados y 7 errados con este frente a Austria.
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