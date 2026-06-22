Messi demostró que es humano y erró un penal: su estadística desde los doce pasos

Además, el penal ante Austria tenía un condimento histórico para Messi. El capitán argentino había comenzado el Mundial 2026 con un triplete ante Argelia, alcanzando los 16 goles en Copas del Mundo e igualando la marca del alemán Miroslav Klose.

Por eso, de haber convertido desde los doce pasos, el rosarino habría llegado a los 17 tantos y se hubiera convertido en el máximo goleador histórico de los Mundiales, algo que consiguió un rato después con un zurdazo letal. Sí, no podía llegar al récord con un tanto de penal...

La estadística de Messi en los penales

Messi pateó 147 penales en tiempo regular: tiene 114 anotados, 26 atajados y 7 errados con este frente a Austria.