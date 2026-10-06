Messi fue declarado Socio Honorario de River en la previa de su adiós a la Selección

Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, le entregó el carnet, una plaqueta y una camiseta al histórico capitán de la Albiceleste.
Lionel Messi fue declarado Socio Honorario de River en la previa de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental en el amistoso contra Benín. En la mañana de este martes, el astro rosarino fue declarado Doctor Honoris Causa de la UBA y después tuvo este tremendo reconocimiento del Millonario.
Previo al amistoso, el club de Núñez comunicó: “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”. El mensaje estuvo acompañado junto al emoji de una cabra y la bandera nacional.
Messi y River tienen un vínculo por distintos motivos. En primer lugar, el ídolo de la infancia de Leo era Pablo Aimar cuando brillaba en el Millonario. Después, se probó en el club y quedó pero Newell's no le otorgó el pase y terminó yéndose a Barcelona. Además, el rosarino le hizo un gol en la final del Mundial de Clubes y pidió disculpas valorando el esfuerzo de los argentinos que viajaron a Japón. Y, la más obvia, sus grandes partidos en el Monumental con la Selección.
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