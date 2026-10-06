Messi fue declarado Socio Honorario de River en la previa de su adiós a la Selección

Messi y River tienen un vínculo por distintos motivos. En primer lugar, el ídolo de la infancia de Leo era Pablo Aimar cuando brillaba en el Millonario. Después, se probó en el club y quedó pero Newell's no le otorgó el pase y terminó yéndose a Barcelona. Además, el rosarino le hizo un gol en la final del Mundial de Clubes y pidió disculpas valorando el esfuerzo de los argentinos que viajaron a Japón. Y, la más obvia, sus grandes partidos en el Monumental con la Selección.