Miguel Ángel Russo reveló qué le pide a sus jugadores en la previa de la final

Consultado sobre sus sensaciones ante la final, Russo retrucó: "¿Por qué no me lo preguntaste en el primer partido? ¿Vos te creés que el primer partido es diferente al último?". En este sentido, el DT sostuvo que lo más importante para darles a sus jugadores antes de la final "es calma y tranquilidad. No tenemos que alterar todo lo que hicimos, por algo hemos llegado hasta acá".

"No tenemos que alterar todo ni tampoco dejarnos estar, Dios quiera que se nos dé, si se tiene que dar se va a dar, pero nadie nos regaló nada, así que vamos a tratar de llegar a este momento de la mejor manera. Ustedes me preguntan por las sensaciones, pero ellos son futbolistas a los que no hay que explicarles todo, no busquen nada raro y entiendan que somos seres humanos y que somos normales", expresó.

Russo, de 67 años, habló en una conferencia de prensa ofrecida en el predio de Arroyo Seco, después de la práctica matutina, y consultado sobre el gran momento que vive el arquero Jorge Broun señaló que "esto es cuestión de hablar mucho, Fatu está muy bien de la cabeza, muy fuerte, como lo estamos todos, y eso es algo que te da mucha confianza".

Consultado sobre si la forma en la que juega Central es la que más le gusta, Russo respondió que "las formas a veces tienen que ver con el nivel de los jugadores, a uno a lo mejor le gustaría jugar de determinada manera, pero hay que ver que hay buenos jugadores y que el armado del equipo fue duro, largo y difícil".

Nicolás Ramírez, el árbitro elegido para la final de la Copa de la Liga

Después de haber dirigido la final de la Copa Argentina, el árbitro Nicolás Ramírez fue designado para impartir justicia en el duelo entre Rosario Central y Platense por la final de la Copa de la Liga Profesional.

Ramírez tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Sebastián Raineri, mientras que el VAR estará a cargo de Mauro Vigliano, junto a Jorge Baliño como AVAR. El equipo arbitral será completado por Rodrigo River y Federico Cano como cuarto y quinto, respectivamente.