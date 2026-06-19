Mundial 2026: Estados Unidos venció a Australia por 2-0, clasificó a octavos y sueña en grande

Posible penal no cobrado a Australia

En una de las contraofensivas que Australia esta teniendo en este comienzo del segundo tiempo, Adams pisó a Volpato en el área, pero el arbitro junto con el VAR, decidieron seguir con el encuentro.

Embed ¿ERA PENAL PARA AUSTRALIA?



Volpato definió muy arriba pero, en el medio hubo un CLARO PISOTÓN DE ADAMS A METCALFE.



El VAR no llamó al árbitro para la revisión. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8cb5iP6oat — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Un Inicio de segundo tiempo planchado

Estados Unidos y Australia comenzaron el segundo tiempo con pocas ideas en ataque y con escasas situaciones de peligro. El conjunto norteamericano controla el juego a través de la posesión del balón para sostener la ventaja, mientras que los Socceroos buscan aprovechar alguna contra para descontar en el marcador.

Estados Unidos duplica la ventaja y se va al entretiempo 2-0

Embed ESTADOS UNIDOS AMPLIÓ LA VENTAJA



El VAR debió intervenir para demostrar que Freeman estaba habilitado y ahora los de Pochettino le ganan 2-0 a Australia#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bwVcujA1X0 — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Tras la revisión del VAR, Alex Freeman, de cabeza, pone el 2-0 ante Australia antes de la finalización del primer tiempo.

Pausa de hidratación, Estados unidos maneja el encuentro

Pese a algunas aproximaciones de Australia, Estados Unidos mantiene el control del encuentro tras el gol que, por el momento, le está asegurando la clasificación a la próxima ronda del Mundial.

Gol de Estados Unidos a los 10 minutos del primer tiempo

Embed ¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!



Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Tras varios intentos, Estados Unidos abrió el marcador gracias a un centro rasante de Balogun que el defensor australiano Cameron Burgess terminó desviando hacia su propio arco, convirtiendo un gol en contra.

Comenzó el partido con un tiro al arco de Australia

Los Socceroos comenzaron con una oportunidad clara, pero los norteamericanos ya comienzan a controlar el juego

Formaciones confirmadas

Estados Unidos: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream y Alex Freeman; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman y Antonee Robinson; Ricardo Pepi y Folarin Balogun.

Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler y Nillan Velupillay; Mohamed Touré.