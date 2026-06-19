Mundial 2026: Estados Unidos venció a Australia por 2-0, clasificó a octavos y sueña en grande

El conjunto norteamericano consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Grupo D gracias a un gol en contra de Cameron Burgess y otro de Freeman antes del descanso. Con puntaje ideal, aseguró su lugar en los octavos de final y llegará a la última fecha con la clasificación en el bolsillo.
Estados Unidos y Australia se enfrentan desde las 16:00 en el Seattle Stadium por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. Tanto los norteamericanos como los oceánicos comenzaron su camino con una victoria y saben que sumar tres puntos nuevamente podría sellar de manera anticipada su clasificación a los octavos de final del certamen.
Para este compromiso, Mauricio Pochettino decidió modificar el esquema ofensivo de Estados Unidos y colocará por primera vez desde el inicio de su ciclo a dos delanteros: Ricardo Pepi acompañará a Folarin Balogun. En tanto, Christian Pulisic, una de las grandes figuras del seleccionado estadounidense, comenzará en el banco de suplentes debido a una lesión.
Los últimos minutos del encuentro estuvieron marcados por los encontronazos entre jugadores de ambos equipos y el enojo de los futbolistas australianos con el árbitro por algunas decisiones tomadas durante el partido. El clima se volvió cada vez más tenso mientras Estados Unidos sostenía la ventaja que le aseguró la clasificación a los octavos de final.
Se cumple el cooling break en un segundo tiempo con pocas emociones. Estados Unidos maneja la posesión del balón y controla el ritmo del partido, mientras que Australia espera encontrar espacios para sorprender de contragolpe.
En una de las contraofensivas que Australia esta teniendo en este comienzo del segundo tiempo, Adams pisó a Volpato en el área, pero el arbitro junto con el VAR, decidieron seguir con el encuentro.
Estados Unidos y Australia comenzaron el segundo tiempo con pocas ideas en ataque y con escasas situaciones de peligro. El conjunto norteamericano controla el juego a través de la posesión del balón para sostener la ventaja, mientras que los Socceroos buscan aprovechar alguna contra para descontar en el marcador.
Tras la revisión del VAR, Alex Freeman, de cabeza, pone el 2-0 ante Australia antes de la finalización del primer tiempo.
Pese a algunas aproximaciones de Australia, Estados Unidos mantiene el control del encuentro tras el gol que, por el momento, le está asegurando la clasificación a la próxima ronda del Mundial.
Tras varios intentos, Estados Unidos abrió el marcador gracias a un centro rasante de Balogun que el defensor australiano Cameron Burgess terminó desviando hacia su propio arco, convirtiendo un gol en contra.
Los Socceroos comenzaron con una oportunidad clara, pero los norteamericanos ya comienzan a controlar el juego
Estados Unidos: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream y Alex Freeman; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman y Antonee Robinson; Ricardo Pepi y Folarin Balogun.
Australia: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler y Nillan Velupillay; Mohamed Touré.
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