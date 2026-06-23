Mundial 2026: Nuno Mendes le sacó el tiro libre a Cristiano y puso el 2-0

La jugada terminaba en un golazo de Ganiev, pero Fayzullaev cometió una falta sobre João Cancelo al comienzo de la acción. Tras la intervención del VAR, el tanto fue anulado y el encuentro continúa 2-0.

16 minutos - !Gol de PORTUGAL!

Embed ¿VA RONALDO? ¡NO! ¡FUE NUNO! ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MENDES PARA EL 2-0 DE PORTUGAL ANTE UZBEKISTÁN!



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Cuando todos esperaban el derechazo de Cristiano Ronaldo, pero Nuno Mendes sorprendió en el tiro libre desde la puerta del área y, con un preciso remate al palo del arquero, marcó el 2-0 de Portugal ante Uzbekistán.

6 minutos - ¡Gol de PORTUGAL!

Embed ¡¡GOL DE CRISTIANO RONALDO!! ¡¡EL PRIMER JUGADOR EN ANOTAR EN SEIS MUNDIALES DISTINTOS!!



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Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los seis minutos con un remate al primer palo tras un preciso centro de João Cancelo. De esta manera, el portugués se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales distintos.

¡Comenzó el partido!

Bruno Fernández tuvo la primera ocasión a los dos minutos del partido y Portugal avisó en el arranque.