Mundial 2026: Portugal dejó escapar la ventaja y RD Congo igualó el partido antes del descanso

El equipo de Roberto Martínez se había adelantado con un cabezazo de João Neves, pero el conjunto africano reaccionó sobre el final de la primera parte y llegó al 1-1 con un tanto de Wissa.
Portugal había comenzado el encuentro con autoridad y encontró rápidamente la ventaja a los 6 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva, João Neves apareció dentro del área para conectar de cabeza y poner el 1-0 en el estreno del Grupo K en el NRG Stadium de Houston.
Con el correr de los minutos, el conjunto luso mantuvo el dominio de la posesión, aunque no logró generar demasiadas situaciones claras. Cristiano Ronaldo tuvo escasa participación en ataque y prácticamente no contó con oportunidades para marcar.
En los últimos minutos de la primera etapa, República Democrática del Congo creció en el partido, adelantó sus líneas y acumuló una seguidilla de ataques que comenzó a incomodar a Portugal. La insistencia tuvo premio en el último minuto del primer tiempo: tras un centro al área, Yoane Wissa ganó de cabeza y marcó el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.
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