Mundial 2026: Portugal dejó escapar la ventaja y RD Congo igualó el partido antes del descanso

En los últimos minutos de la primera etapa, República Democrática del Congo creció en el partido, adelantó sus líneas y acumuló una seguidilla de ataques que comenzó a incomodar a Portugal. La insistencia tuvo premio en el último minuto del primer tiempo: tras un centro al área, Yoane Wissa ganó de cabeza y marcó el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.