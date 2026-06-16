Mundial 2026: qué significan los distintos parches que llevan algunos futbolistas en sus camisetas

La FIFA incorporó nuevos parches especiales en las mangas de las camisetas durante el Mundial 2026 como parte de un acuerdo comercial con Fanatics. Algunos reconocen la trayectoria, otros premian logros individuales y también existe uno destinado a quienes disputan su primera Copa del Mundo.
El Mundial 2026 no solo presenta novedades dentro del campo de juego. En las camisetas de las selecciones aparecieron distintos parches especiales que modifican la tradicional estética de la indumentaria y forman parte de una nueva estrategia de coleccionismo impulsada por la FIFA junto a la empresa estadounidense Fanatics.
La iniciativa se inspira en un modelo utilizado desde hace años en los deportes norteamericanos. Los parches utilizados durante los partidos pueden retirarse posteriormente de las camisetas y ser incorporados a tarjetas de colección de edición limitada, que dependiendo del jugador y del encuentro pueden alcanzar valores muy elevados en el mercado.
El primer distintivo es el emblema oficial del Mundial 2026, que no es igual para todas las selecciones. La versión dorada está reservada para los países que alguna vez conquistaron la Copa del Mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra.
El resto de los seleccionados utiliza el mismo logo en color blanco o negro, dependiendo del diseño y el contraste de la camiseta.
Uno de los distintivos más exclusivos es el parche Legacy, destinado únicamente a los futbolistas que alcanzaron las cinco participaciones en Copas del Mundo.
En esta edición lo llevan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo.
Debajo del emblema principal aparece el parche de Debutante, reservado para los jugadores que disputan por primera vez un partido en una Copa del Mundo.
En la Selección argentina están habilitados para utilizarlo:
La regla también incluye a futbolistas que integraron planteles mundialistas anteriores, pero nunca ingresaron al campo de juego, como ocurre con Rulli y Lo Celso. Una vez que un jugador suma sus primeros minutos en el torneo, el parche deja de utilizarse en los encuentros posteriores.
La FIFA también reconoce a los ganadores de premios individuales de Mundiales anteriores. El parche de Guante de Oro lo utiliza el arquero que fue elegido como el mejor del torneo en una edición pasada.
En este Mundial pueden lucirlo Emiliano “Dibu” Martínez, por su actuación en Qatar 2022, además de Manuel Neuer y Thibaut Courtois.
Por otro lado, existe un parche especial para los ganadores del Botín de Oro, premio destinado al máximo goleador de una Copa del Mundo. Entre los futbolistas habilitados para llevarlo aparecen Kylian Mbappé, Harry Kane y James Rodríguez.
comentar