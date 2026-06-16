Mundial 2026: qué significan los distintos parches que llevan algunos futbolistas en sus camisetas

Parche Legacy: el reconocimiento a quienes juegan cinco Mundiales

Uno de los distintivos más exclusivos es el parche Legacy, destinado únicamente a los futbolistas que alcanzaron las cinco participaciones en Copas del Mundo.

En esta edición lo llevan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo.

El parche para los debutantes mundialistas

Debajo del emblema principal aparece el parche de Debutante, reservado para los jugadores que disputan por primera vez un partido en una Copa del Mundo.

Lamine Yamal Lamine Yamal disputa su primer Mundial y por eso luce el parche de Debutante, además del distintivo dorado que identifica a las selecciones que conquistaron al menos una Copa del Mundo.

En la Selección argentina están habilitados para utilizarlo:

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Valentín Barco

Marcos Senesi

Facundo Medina

José Manuel López

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Nicolás González

Giovani Lo Celso

La regla también incluye a futbolistas que integraron planteles mundialistas anteriores, pero nunca ingresaron al campo de juego, como ocurre con Rulli y Lo Celso. Una vez que un jugador suma sus primeros minutos en el torneo, el parche deja de utilizarse en los encuentros posteriores.

Guante de Oro y Botín de Oro

La FIFA también reconoce a los ganadores de premios individuales de Mundiales anteriores. El parche de Guante de Oro lo utiliza el arquero que fue elegido como el mejor del torneo en una edición pasada.

En este Mundial pueden lucirlo Emiliano “Dibu” Martínez, por su actuación en Qatar 2022, además de Manuel Neuer y Thibaut Courtois.

Por otro lado, existe un parche especial para los ganadores del Botín de Oro, premio destinado al máximo goleador de una Copa del Mundo. Entre los futbolistas habilitados para llevarlo aparecen Kylian Mbappé, Harry Kane y James Rodríguez.