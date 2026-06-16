La Ciudad en modo Mundial: Mafalda, el Pensador y un Botero se visten de celeste y blanco para alentar a la Scaloneta

En total, ocho emblemáticas esculturas amanecieron con gorros, bufandas y banderas argentinas por el debut de Argentina ante Argelia. Además, en todos los partidos de la Selección durante el Mundial se van a iluminar monumentos con los colores de Argentina.
En la previa del debut de la Selección ante Argelia, ocho esculturas emblemáticas de la Ciudad amanecieron vestidas de celeste y blanco. Se trata de una novedosa propuesta llevada adelante por el Ministerio de Espacio Público porteño que permanecerá hasta el miércoles por la mañana.
En pleno corazón de San Telmo, Mafalda, con vincha y bufanda argentina, vive la previa del partido con un arco de banderas argentinas. Frente al Congreso, el Pensador amaneció enfundado con galera y bufanda de Argentina, mientras que el Torso de Botero luce una bandera como capa en el Parque Thays. Las ocho esculturas que se pusieron la camiseta en la previa del debut mundialista de “La Scaloneta” son:
Mafalda (Chile y Defensa - San Telmo)
El Pensador (Plaza Mariano Moreno - Congreso).
Atlas (Soporte del gomero frente a La Biela - Recoleta).
El Torso de Botero (Parque Thays - Recoleta).
La Cigale (Rosedal - Palermo).
Tritón (Perú y Diagonal Sur - Montserrat).
Familia de ciervos (MOA - Palermo).
Galgos peruanos (Jean Jaures y Av. Córdoba - Recoleta).
Todas las intervenciones son reversibles y no afectan las esculturas, que forman parte del patrimonio porteño y nacional. Los elementos decorativos fueron colocados sin fijaciones que dañen las obras y serán retirados una vez finalizada la jornada.
Y de noche, monumentos iluminados
Los días de partido de la Argentina durante el Mundial, el gobierno porteño iluminará de celeste y blanco el Obelisco, la Floralis, el Puente de la Mujer, el Monumento a los españoles, el Planetario y la Torre de la Ciudad, que por primera vez desde su inauguración en 1985 cuenta con iluminación decorativa en toda su estructura.
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