La Ciudad en modo Mundial: Mafalda, el Pensador y un Botero se visten de celeste y blanco para alentar a la Scaloneta

En pleno corazón de San Telmo, Mafalda, con vincha y bufanda argentina, vive la previa del partido con un arco de banderas argentinas. Frente al Congreso, el Pensador amaneció enfundado con galera y bufanda de Argentina, mientras que el Torso de Botero luce una bandera como capa en el Parque Thays. Las ocho esculturas que se pusieron la camiseta en la previa del debut mundialista de “La Scaloneta” son: