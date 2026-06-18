Mundial 2026: República Checa vence a Sudáfrica en el segundo tiempo y se ilusiona con sus primeros puntos

El conjunto europeo se impone por 1-0 gracias al gol de Michal Sadílek a los seis minutos del primer tiempo. En un segundo tiempo de trámite intenso, República Checa tuvo chances para ampliar la diferencia, mientras Sudáfrica intenta reaccionar antes del tramo final del encuentro.
República Checa y Sudáfrica se enfrentarán este jueves en un partido decisivo por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Tras sus derrotas en el debut, los dos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en el certamen y evitar quedar en una situación comprometida de cara a la última fecha de la fase de grupos.
El conjunto europeo llega luego de caer 2-1 frente a Corea del Sur, mientras que los africanos vienen de perder 2-0 ante México. El encuentro se podrá seguir en vivo por DSports, TyC Sports, TV Pública y Telefé, además de las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+, Flow, DGO, Mi Telefé y Telecentro Play.
A los 47 minutos, el conjunto europeo generó una clara ocasión para marcar el 2-0. Lukás erv remató desde una buena posición, pero el arquero sudafricano Ronwen Williams reaccionó de gran manera y desvió el disparo al córner, evitando la caída de su arco.
El encuentro entre Sudáfrica y República Checa tiene un condimento especial fuera del campo de juego. La estadounidense Tori Penso será la encargada de impartir justicia y se convertirá en la segunda mujer en dirigir un partido de un Mundial masculino.
Además, será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo masculina que un partido cuente con una terna arbitral completamente femenina. Penso estará acompañada por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como juezas de línea, marcando un nuevo hito para el arbitraje internacional.
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