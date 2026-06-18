Mundial 2026: República Checa vence a Sudáfrica en el segundo tiempo y se ilusiona con sus primeros puntos

El conjunto europeo se impone por 1-0 gracias al gol de Michal Sadílek a los seis minutos del primer tiempo. En un segundo tiempo de trámite intenso, República Checa tuvo chances para ampliar la diferencia, mientras Sudáfrica intenta reaccionar antes del tramo final del encuentro.

República Checa y Sudáfrica se enfrentarán este jueves en un partido decisivo por la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. Tras sus derrotas en el debut, los dos equipos buscarán sumar sus primeros puntos en el certamen y evitar quedar en una situación comprometida de cara a la última fecha de la fase de grupos.