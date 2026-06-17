Sonrisas y recuperación: así fue la práctica de Argentina tras la goleada en el debut

La Selección volvió a entrenarse en Kansas después del 3-0 sobre Argelia, con un clima distendido y trabajos diferenciados para los titulares.
La Selección Argentina retomó los entrenamientos este miércoles en el Compass Minerals National Performance Center luego de la contundente victoria 3-0 frente a Argelia en el debut mundialista. El buen ánimo dominó la jornada y quedó reflejado en las sonrisas de los futbolistas, los saludos a los hinchas presentes y la tranquilidad con la que el plantel comenzó a enfocarse en el próximo compromiso ante Austria.
Como suele ocurrir después de un partido, el cuerpo técnico diagramó tareas diferenciadas. Los jugadores que disputaron al menos un tiempo completo realizaron ejercicios regenerativos y trabajos físicos de baja intensidad, mientras que quienes tuvieron pocos minutos o no participaron del encuentro llevaron adelante movimientos con pelota y actividades más exigentes para mantener el ritmo competitivo.
Lionel Messi fue uno de los que trabajó de manera liviana tras su gran actuación ante Argelia. El capitán se mostró relajado durante toda la práctica y compartió momentos distendidos con sus compañeros, en una jornada marcada por el buen clima interno que dejó un estreno sin sobresaltos. También hubo espacio para ejercicios recreativos con pelota y pequeños desafíos informales entre los futbolistas.
Las altas temperaturas volvieron a ser un factor importante en Kansas, donde el termómetro alcanzó los 36 grados durante la jornada. Por ese motivo, la delegación argentina comenzó a utilizar chalecos refrigerantes, una herramienta típica de la Fórmula 1, diseñada para acelerar la recuperación física y disminuir la temperatura corporal.
El sistema, que ya había sido adoptado por otras selecciones durante el Mundial, consiste en chalecos ajustables con geles fríos incorporados que ayudan a combatir el desgaste provocado por el calor. Además, algunos futbolistas utilizaron botas térmicas con el mismo objetivo, en una apuesta por optimizar la recuperación en medio de las exigentes condiciones climáticas que presenta la competencia.
La curiosa tecnología es habitual la máxima categoría del automovilismo, en circuitos de temperaturas extremas. Ahora también forma parte de la rutina de la Selección, que busca llegar en las mejores condiciones posibles al duelo del próximo lunes frente a Austria, partido que podría asegurarle el primer puesto del grupo.
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