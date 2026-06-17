Sonrisas y recuperación: así fue la práctica de Argentina tras la goleada en el debut

cuti y lisandro Cuti Romero y Lisandro Martínez con los chalecos refrigerantes (Foto: Prensa AFA).

El sistema, que ya había sido adoptado por otras selecciones durante el Mundial, consiste en chalecos ajustables con geles fríos incorporados que ayudan a combatir el desgaste provocado por el calor. Además, algunos futbolistas utilizaron botas térmicas con el mismo objetivo, en una apuesta por optimizar la recuperación en medio de las exigentes condiciones climáticas que presenta la competencia.

La curiosa tecnología es habitual la máxima categoría del automovilismo, en circuitos de temperaturas extremas. Ahora también forma parte de la rutina de la Selección, que busca llegar en las mejores condiciones posibles al duelo del próximo lunes frente a Austria, partido que podría asegurarle el primer puesto del grupo.