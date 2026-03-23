Mundial 2026: se definen los últimos clasificados con los repechajes europeos e internacionales

A diferencia del Repechaje Internacional, que se disputará en México como única sede, la confederación europea definió las localías por sorteo. Los 16 participantes se dividieron en cuatro bombos de cuatro equipos cada uno según su ranking y se repartieron en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave de local, pero no lo tenían asegurado en las finales. Italia es uno de esos casos, ya que la Azzurra ocupó el Bombo 1, recibirá a Irlanda del Norte y, en caso de ganar, visitará al vencedor de Gales o Bosnia y Herzegovina por un lugar en la Copa del Mundo.

Esta misma situación se repetirá en otros dos mini cuadros. El vencedor del choque entre Turquía-Rumania viajará a Bratislava o Pristina para medirse a Eslovaquia o Kosovo, mientras que República Checa o Irlanda recibirán en Praga o Dublín a Dinamarca o Macedonia del Norte. Ucrania es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo de local. Primero deberá superar a Suecia y, si gana, será anfitrión de un encuentro con Polonia o Albania. Todos estos partidos serán a partido único con prórroga y penales en caso de empate.