Mundial 2026: se definen los últimos clasificados con los repechajes europeos e internacionales

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y ya resta nada para saber cuáles son las 48 selecciones confirmadas para la mayor competencia internacional de selecciones.
El Mundial 2026, que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, terminará de definir los integrantes de la fase de grupos. Los últimos seis integrantes de este nuevo formato de la Copa del Mundo, con 48 seleccionados, completarán sus grupos con los clasificados de los Repechajes Internacionales y de Europa.
Desde este jueves 26 de marzo, 22 selecciones jugarán por los últimos boletos para llevar a su país a la competencia. La UEFA realizará ocho cruces de semifinales a partido único que definirán a los equipos que pelearán por los cuatro pases que todavía tiene disponibles esa federación.
El Grupo A del Mundial, compuesto por México, Sudáfrica y Corea del Sur, espera por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Mientras tanto, el Grupo B de Canadá, Qatar y Suiza sumará a sus filas a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte. El Grupo D, de Paraguay, Estados Unidos y Australia, espera por Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Finalmente, el Grupo F, que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez, se cerrará con la clasificación de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
Los otros dos pases serán para los del Repechaje Internacional, que tendrá un formato diferente. Los partidos entre Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica, a disputarse en México, pondrán a los últimos dos seleccionados que jugarán las finales, a las que ya clasificaron Irak y República Democrática del Congo por estar mejor posicionadas en el Ranking FIFA. A través de esto, el Grupo I de Francia, Senegal y Noruega contará con Irak, Bolivia o Surinam, mientras que el Grupo K de Portugal, Colombia y Uzbekistán espera por República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.
A diferencia del Repechaje Internacional, que se disputará en México como única sede, la confederación europea definió las localías por sorteo. Los 16 participantes se dividieron en cuatro bombos de cuatro equipos cada uno según su ranking y se repartieron en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave de local, pero no lo tenían asegurado en las finales. Italia es uno de esos casos, ya que la Azzurra ocupó el Bombo 1, recibirá a Irlanda del Norte y, en caso de ganar, visitará al vencedor de Gales o Bosnia y Herzegovina por un lugar en la Copa del Mundo.
Esta misma situación se repetirá en otros dos mini cuadros. El vencedor del choque entre Turquía-Rumania viajará a Bratislava o Pristina para medirse a Eslovaquia o Kosovo, mientras que República Checa o Irlanda recibirán en Praga o Dublín a Dinamarca o Macedonia del Norte. Ucrania es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo de local. Primero deberá superar a Suecia y, si gana, será anfitrión de un encuentro con Polonia o Albania. Todos estos partidos serán a partido único con prórroga y penales en caso de empate.
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