El equipo de Diego Placente cayó en su estreno en Qatar 2026 con los australianos por los goles de Álvaro Güich en contra y Akol Akon. Como si fuera poco, Ulises Vallejo vio la roja sobre el final.
La Selección Argentina perdió 2-0 con Australia en su debut en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente cayó por la primera fecha del Grupo C, pese a generar numerosas situaciones de peligro y encontrarse repetidamente con una actuación sobresaliente del arquero Charlie Wilson-Papps. Los goles del conjunto australiano fueron convertidos por Álvaro Güich, en contra, y Akol Akon, mientras que Ulises Vallejo fue expulsado en el tramo final.
El comienzo del encuentro fue favorable a Australia, que tuvo una oportunidad clara a los cinco minutos con un remate de Luke Becvinovski que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente y comenzó a generar peligro con Tobías Goytia, quien tuvo dos chances para abrir el marcador. Después llegó el turno de Giovanni Baroni, que sacó un potente zurdazo desde afuera del área, pero Wilson-Papps respondió con una gran intervención para mantener el cero.
El equipo de Placente fue de menor a mayor y consiguió imponer condiciones durante buena parte del primer tiempo, aunque no logró trasladar su superioridad al resultado. Australia también tuvo sus oportunidades, pero Valentín Reigia respondió ante los remates de Emmett Shaw y Akon. Así, ambos equipos se fueron al descanso sin goles, con el arquero australiano como una de las grandes figuras de la primera mitad.
En el complemento, la Albiceleste volvió a tomar la iniciativa y estuvo cerca de convertir en varias oportunidades. Matheo Machuca exigió nuevamente a Wilson-Papps y Baroni estuvo a centímetros de marcar un gol olímpico, cuando su tiro de esquina se estrelló contra el poste. También Salinas tuvo una chance clara dentro del área, pero el arquero australiano volvió a lucirse. Sin embargo, a los 59 minutos llegó el primer golpe, cuando Akon desbordó y envió un centro que Güich intentó despejar, pero terminó convirtiendo en su propio arco.
Australia aprovechó el desconcierto argentino y amplió la diferencia a los 71 minutos cuando Shaw habilitó con un pase profundo a Akon, quien quedó mano a mano con Reigia, eludió al arquero y definió con el arco a disposición. La jugada fue inicialmente invalidada, pero el árbitro revisó la acción tras el pedido del banco australiano y finalmente convalidó el 2-0. Placente intentó modificar el desarrollo con variantes, aunque la Selección no consiguió encontrar los caminos para descontar.
La situación terminó de complicarse a los 83 minutos, cuando Ulises Vallejo recibió la tarjeta roja por una entrada imprudente y dejó a Argentina con diez jugadores. Pese a los intentos del conjunto nacional, el marcador no volvió a modificarse y Australia se quedó con los tres puntos en el estreno de ambos en el Grupo C. Ahora, el equipo de Placente buscará recuperarse frente a Mozambique, el próximo domingo, por la segunda fecha del Mundial Sub 17.
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