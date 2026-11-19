Australia aprovechó el desconcierto argentino y amplió la diferencia a los 71 minutos cuando Shaw habilitó con un pase profundo a Akon, quien quedó mano a mano con Reigia, eludió al arquero y definió con el arco a disposición. La jugada fue inicialmente invalidada, pero el árbitro revisó la acción tras el pedido del banco australiano y finalmente convalidó el 2-0. Placente intentó modificar el desarrollo con variantes, aunque la Selección no consiguió encontrar los caminos para descontar.

La situación terminó de complicarse a los 83 minutos, cuando Ulises Vallejo recibió la tarjeta roja por una entrada imprudente y dejó a Argentina con diez jugadores. Pese a los intentos del conjunto nacional, el marcador no volvió a modificarse y Australia se quedó con los tres puntos en el estreno de ambos en el Grupo C. Ahora, el equipo de Placente buscará recuperarse frente a Mozambique, el próximo domingo, por la segunda fecha del Mundial Sub 17.

El resumen de Argentina 0-2 Australia