El torneo comenzará este jueves 19 de noviembre con 48 selecciones participantes y se extenderá hasta el 13 de diciembre, cuando se dispute la gran final en Qatar.
El Mundial Sub 17 de Qatar 2026 comenzará este jueves 19 de noviembre y reunirá a 48 selecciones juveniles que competirán por el título hasta el domingo 13 de diciembre. La Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, integrará el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, con el objetivo de conquistar por primera vez en su historia la Copa del Mundo de la categoría. El certamen tendrá como escenario principal el complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, y contará con un total de 104 partidos.
La competencia mantendrá el formato de 48 participantes, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Durante la primera fase, que se extenderá hasta el 27 de noviembre, los seleccionados se enfrentarán todos contra todos y los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos. A partir de esa instancia comenzará la eliminación directa, por lo que cada partido será decisivo para continuar en carrera hacia el trofeo.
Los dieciseisavos de final comenzarán el 30 de noviembre, mientras que los octavos se disputarán entre el 3 y el 4 de diciembre y los cuartos de final tendrán lugar el 7. Luego llegará el turno de las semifinales, programadas para el 10 de diciembre, antes de la gran definición del domingo 13. Argentina buscará avanzar en cada instancia para acercarse a un título que todavía le resulta esquivo en la categoría, pese a sus antecedentes como protagonista habitual de los torneos juveniles.
Grupo A
Qatar - Panamá - Egipto - Grecia
Grupo B
Corea del Sur - Uganda - Nueva Caledonia - Ecuador
Grupo C
Argentina- Australia - Mozambique - Dinamarca
Grupo D
Francia - Haití - Arabia Saudita - Uruguay
Grupo E
Italia - Jamaica - Costa de Marfil - Uzbekistán
Grupo F
Senegal - Croacia - Cuba - Tayikistán
Grupo G
Malí - Nueva Zelanda - Bélgica - Vietnam
Grupo H
España - China - Fiyi - Marruecos
Grupo I
Brasil - Irlanda - Tanzania - Costa Rica
Grupo J
Estados Unidos - Montenegro - Chile - Argelia
Grupo K
México - Rumania - Camerún - Venezuela
Grupo L
Japón - Colombia - Serbia - Honduras
Argentina vs. Australia | Jueves 19/11 - 13.00
Argentina vs. Mozambique | Domingo 22/11 - 12.30
Dinamarca vs. Argentina | Miércoles 25/11 - 12.30
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