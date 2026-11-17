Los dieciseisavos de final comenzarán el 30 de noviembre, mientras que los octavos se disputarán entre el 3 y el 4 de diciembre y los cuartos de final tendrán lugar el 7. Luego llegará el turno de las semifinales, programadas para el 10 de diciembre, antes de la gran definición del domingo 13. Argentina buscará avanzar en cada instancia para acercarse a un título que todavía le resulta esquivo en la categoría, pese a sus antecedentes como protagonista habitual de los torneos juveniles.