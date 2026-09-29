Nations League: España goleó a Croacia e Inglaterra venció a República Checa

Por su parte, Inglaterra venció 2 a 0 a República Checa como visitante y tomó respiro después de la caída 3 a 2 en el estreno en la competencia con la propia España. El conjunto local se quedó con 10 hombres por la temprana expulsión, cuando corrían 25 minutos, de Pavel Sulc por una durísima entrada más arriba de la altura del tobillo de un rival.

El equipo de Thomas Tuchel aprovechó la ventaja numérica y se impuso con tantos de Gordon de cabeza y de zurda de Kane en el complemento. Con estos resultados, España lidera el Grupo C con 6 puntos, Inglaterra y Croacia lo siguen con 3 y Checa finaliza el mismo sin unidades.