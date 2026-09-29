Nations League: España goleó a Croacia e Inglaterra venció a República Checa

Los campeones del mundo aplastaron por 4 a 1 al combinado croata mientras que los ingleses superaron por 2 a 0 a los checos en una nueva jornada del certamen.
España goleó 4 a 1 a Croacia e Inglaterra superó por 2 a 0 a Croacia por la segunda jornada de la Nations League. Lamine Yamal brilló en el triunfazo de los campeones del mundo con un doblete, mientras que Harry Kane anotó otro tanto para su país en los principales partidos de la fecha del certamen de selecciones europeas.
Yamal abrió el marcador para España antes de los dos minutos con un remate con el pie abierto después de un gran ataque con sucesión de pases rápido. Después, Dion Drena Beljo igualó para Croacia a los 28 minutos con un excelso cabezazo que dejó a Unai Simón sin respuestas.
Sin embargo, Yamal tiró un centro preciso al área tan solo tres minutos después para que Marc Pubill anote el 2-1 a favor de La Roja. Los campeones del mundo recuperaron la ventaja y se propusieron cerrar el encuentro en el complemento, situación que consiguieron con una impresionante definición al primer palo con poco ángulo de Yamal y un tanto de Nico Williams cuando restaba dos minutos para el final para el 4-1 definitivo.
Por su parte, Inglaterra venció 2 a 0 a República Checa como visitante y tomó respiro después de la caída 3 a 2 en el estreno en la competencia con la propia España. El conjunto local se quedó con 10 hombres por la temprana expulsión, cuando corrían 25 minutos, de Pavel Sulc por una durísima entrada más arriba de la altura del tobillo de un rival.
El equipo de Thomas Tuchel aprovechó la ventaja numérica y se impuso con tantos de Gordon de cabeza y de zurda de Kane en el complemento. Con estos resultados, España lidera el Grupo C con 6 puntos, Inglaterra y Croacia lo siguen con 3 y Checa finaliza el mismo sin unidades.
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