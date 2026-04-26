El keniano Sebastian Sawe rompe la barrera de las dos horas y hace historia

Sebastian Sawe

Sawe construyó su victoria con una estrategia perfecta: aceleró en la segunda mitad, que completó en 59:01, se despegó de Kejelcha tras los 30 kilómetros y remató con un sprint demoledor en los últimos dos kilómetros.

De Kipchoge a Sebastian Sawe

La posibilidad de correr un maratón en menos de dos horas llevaba años en discusión. El gran antecedente fue el del keniano Eliud Kipchoge, quien en 2019 registró 1:59:40 en Viena durante el “Desafío 1.59”, una prueba especial sin validez oficial.

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A diferencia de aquel intento -con condiciones controladas y pacers rotativos-, el logro de Sawe se dio en una carrera oficial, en un circuito abierto y bajo reglamentación estándar. Incluso superó aquel tiempo por diez segundos.

“Los postes de la portería acaban de moverse”, graficó la ex campeona Paula Radcliffe durante la transmisión, reflejando el impacto global de la marca.

Evolución de un récord histórico

El progreso del maratón masculino ha sido constante. A fines del siglo XX, el récord era de 2:05:42, establecido por Khalid Khannouchi en 1999. Desde entonces, una generación de fondistas africanos fue recortando segundos hasta alcanzar una frontera que parecía inalcanzable.

Nombres como Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang y el propio Kipchoge marcaron el camino hacia un límite que hoy quedó definitivamente atrás.

También hubo récord femenino

La jornada también dejó un registro sobresaliente en la rama femenina. La etíope Tigst Assefa ganó con 2:15:41, el mejor tiempo de la historia en una carrera exclusivamente femenina.

Assefa se despegó en los últimos 500 metros para defender su título y superar a la keniana Hellen Obiri, quien terminó a 12 segundos. El tercer puesto fue para Joyciline Jepkosgei.

“Grité cuando terminé porque sabía que estaba rompiendo el récord”, afirmó la campeona, que destacó su preparación y evolución física.

Dominio suizo en silla de ruedas

En las pruebas adaptadas, Suiza fue protagonista con un doblete. Marcel Hug logró su sexto título consecutivo -octavo en total-, mientras que Catherine Debrunner se impuso en un final ajustado para revalidar su corona.

Lo ocurrido en Londres no fue solo una carrera: fue un punto de inflexión. La barrera simbólica más importante del atletismo de fondo cayó en un contexto competitivo real, y con ello se abrió una nueva era en la que lo imposible ya no parece tan lejano.