Newell's goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y rompió una mala racha

La Lepra se llevó un triunfazo del Bajo Flores y dejó preocupación para el Ciclón por su presente. Cristian Ferreira fue la figura con un doblete.

A San Lorenzo no le están funcionando las cosas. No puede encontrar el camino desde hace varios partidos. Escaso de puntos y de ideas, ahora recibió una durísima goleada en casa frente Newell's Old Boys que venía golpeado por perder en clásico rosarino y de tres derrotas consecutivas. Pero ello no se notó dentro del campo de juego. Aprovechó el momento y se llevó tres puntos de oro del Nuevo Gasómetro que quedó ardiendo por la situación.