Torneo Apertura: Banfield reaccionó a tiempo y se lo dio vuelta a Estudiantes (RC)

El Taladro empezó perdiendo en el Florencio Sola, pero se puso 2 a 1 arriba en el complemento y logró su primera victoria en el Torneo Apertura para tomar aire en la pelea por los promedios.

Banfield le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto este martes por la noche en el Florencio Sola por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, sumó sus primeros tres puntos en el campeonato local y empezó a tomar aire en la lucha por los promedios.

El partido comenzó cuesta arriba para el Taladro en un primer tiempo parejo y con pocas situaciones claras. El Celeste golpeó primero a los 14 minutos: Martín Garnerone aprovechó una desatención defensiva y puso el 1-0 para la visita, resultado con el que se fueron al descanso pese a los intentos de Banfield por empujar desde las bandas.

Pedro Troglio movió rápido el banco en el entretiempo y la reacción fue inmediata: a los 11 minutos del complemento, Lautaro Gómez, recientemente ingresado, capturó una pelota en el área y marcó el empate que cambió el clima en el estadio. Con el envión anímico, Banfield pasó a ser protagonista y empezó a inclinar la cancha.

Estudiantes respondió con una batería de cambios para sostener el resultado, pero el local mantuvo la presión, y a siete minutos del final, Mauro Méndez encontró su premio: el delantero apareció en el área y definió para el 2-1 que desató el festejo en el Sur.

Con el resultado consumado, Banfield cerró su primera victoria en el campeonato y un paso importante para empezar a despegarse de la zona baja, e intentará ratificarlo este viernes cuando visite a Belgrano en Córdoba, desde las 22.05. Mientras que Estudiantes (RC), por su parte, recibirá el próximo lunes a Independiente Rivadavia, desde las 21.30.

