Milton Pereyra, la joya de Boca que se va libre a Europa por la patria potestad

Nacido el 13 de mayo de 2008 en Buenos Aires, Pereyra llegó a Boca con apenas siete años y alcanzó la Sexta División destacando por su juego de espaldas y presencia en el área. Si bien en el pasado había expresado su sueño de debutar en la Primera de Boca, su entorno optó por priorizar una formación temprana en Europa.

La determinación del juvenil no tomó por sorpresa a Boca: el club italiano avisó que iría por él y aceleró las gestiones a fines de 2025. Este martes, tras completar la documentación formal, quedó sellada su incorporación al último campeón de la Serie A, que lo sumará inicialmente a sus divisiones juveniles.

Al tratarse de una salida por patria potestad, Boca no recibirá ningún tipo de resarcimiento económico. En el club entienden que no hay margen legal para accionar, especialmente luego del antecedente de Santiago Ramos Mingo, cuando el TAS falló en contra del Xeneize tras su partida al Barcelona.

A diferencia del caso de Luca Scarlato, quien dejó River rumbo a Parma con un acuerdo que incluye compensaciones futuras, entre Boca y Napoli no existió negociación alguna. La AFA decidió respaldar el reclamo de los clubes argentinos y anunció que los juveniles que se marchen bajo esta modalidad no serán convocados a las selecciones nacionales.