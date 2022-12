Neymar: su lesión, el sueño mundialista y el saludo a Pelé

"Me dio miedo, porque venía muy bien, de una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día", confesó. Sin embargo, inmediatamente sumó: "Pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Ha merecido la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy". Por una entorsis en el tobillo, el crack brasileño se perdió los últimos dos partidos de fase de grupos.

Además, Ney afirmó que "no he sentido nada de dolor en el tobillo" durante el choque contra Corea y repartió agradecimientos para todos lados: "Me gustaría agradecer a todos mis compañeros y a los fisios por el trabajo que han hecho para ayudarme y también a todo el mundo que me ha apoyado y que me ha mandado mensajes desde el primer minuto en que me lesioné".

Por otro lado, el 10 de la Canarinha, que se convirtió en el tercer futbolista brasileño en convertir en tres Mundiales distintos, reconoció que "siento un orgullo muy grande, nunca pensé que lo conseguiría" y que tuvo una "muy buena" actuación, pero que "todavía no di el cien y quiero mejorar, tenemos que ir por más". Y sobre las chances de su Selección de campeonar, aseguró: "Es hora de ir más allá. Soñamos con el título, pero hay que ir paso a paso. Aún faltan tres partidos. Estamos preparados y centrados en conseguir el título".

Por último, Neymar se acordó de Pelé, ídolo del fútbol brasileño y uno de los mejores jugadores de la historia. "Es difícil hablar sobre el momento que está pasando. Ojalá que esta victoria lo reconforte", deseó. O Rei volvió a ser internado en San Pablo, tras contraer Covid, mientras se somete a un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer de colon que le detectaron en 2021. En las últimas horas se conocieron mensajes del propio Pelé y de sus hijas, dando tranquilidad sobre la estabilidad en su cuadro de salud.