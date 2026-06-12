Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo juegan Boca y River los 16avos de final

Copa Argentina 1

La programación coincide con el tramo más importante del Mundial, ya que las semifinales están previstas para el 14 y 15 de julio, mientras que la final se jugará el 19 de julio. Ante la falta de espacios en el calendario durante el primer semestre, la organización decidió ubicar estos compromisos en plena disputa de la Copa del Mundo.

En ese contexto, River aparece como uno de los clubes más condicionados. El conjunto de Núñez cuenta con siete futbolistas distribuidos en cinco selecciones: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y Matías Galarza Fonda en Paraguay.

Boca también podría verse afectado debido a que si la Selección Argentina alcanza las semifinales del Mundial, Leandro Paredes no estaría disponible para el duelo ante Sarmiento. Incluso, el mediocampista podría perderse también el partido de ida de la serie ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, previsto para el 23 de julio.

Situaciones similares podrían darse en San Lorenzo, que tiene al arquero Orlando Gill convocado por Paraguay, e Independiente Rivadavia, que aporta al delantero Alex Arce al seleccionado guaraní.

El cuadro hacia la final actualmente se encuentra de la siguiente manera:

Copa Argentina 2

Con varios equipos pendientes de la suerte de sus futbolistas en el Mundial, la Copa Argentina continuará su marcha en medio del máximo evento del fútbol internacional, una situación poco habitual que obligará a varios clubes a reorganizar sus planteles para afrontar compromisos decisivos.