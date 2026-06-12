Habrá Copa Argentina en pleno Mundial: cuándo juegan Boca y River los 16avos de final

La AFA confirmó el cronograma pendiente de los 16avos de final de la Copa Argentina. Boca y River disputarán sus compromisos durante la recta final del Mundial 2026, con la posibilidad de sufrir bajas por convocados a sus selecciones.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este jueves las fechas de los encuentros restantes correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina, con la a particularidad es que varios de los partidos se disputarán mientras se desarrolla la fase decisiva del Mundial 2026, lo que podría afectar a los pocos equipos que tengan futbolistas convocados.
El primer compromiso será el domingo 12 de julio, cuando Independiente Rivadavia se enfrente a Tigre. Luego, el jueves 16 de julio, Boca Juniors se medirá con Sarmiento de Junín en un partido que marcará el comienzo del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize.
Ese mismo día también jugarán Racing Club y Defensa y Justicia, en otro de los cruces pendientes de la competencia federal.
Por su parte, River Plate enfrentará a Aldosivi el viernes 17 de julio. En la misma jornada también se verán las caras San Lorenzo y Deportivo Riestra. Todos los encuentros tienen fecha confirmada, aunque todavía resta definir los horarios y las sedes.
La programación coincide con el tramo más importante del Mundial, ya que las semifinales están previstas para el 14 y 15 de julio, mientras que la final se jugará el 19 de julio. Ante la falta de espacios en el calendario durante el primer semestre, la organización decidió ubicar estos compromisos en plena disputa de la Copa del Mundo.
En ese contexto, River aparece como uno de los clubes más condicionados. El conjunto de Núñez cuenta con siete futbolistas distribuidos en cinco selecciones: Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y Matías Galarza Fonda en Paraguay.
Boca también podría verse afectado debido a que si la Selección Argentina alcanza las semifinales del Mundial, Leandro Paredes no estaría disponible para el duelo ante Sarmiento. Incluso, el mediocampista podría perderse también el partido de ida de la serie ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, previsto para el 23 de julio.
Situaciones similares podrían darse en San Lorenzo, que tiene al arquero Orlando Gill convocado por Paraguay, e Independiente Rivadavia, que aporta al delantero Alex Arce al seleccionado guaraní.
Con varios equipos pendientes de la suerte de sus futbolistas en el Mundial, la Copa Argentina continuará su marcha en medio del máximo evento del fútbol internacional, una situación poco habitual que obligará a varios clubes a reorganizar sus planteles para afrontar compromisos decisivos.
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