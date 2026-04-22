Marcelo Delgado: la elección de Úbeda y la chance de que Dybala llegue a Boca

El director deportivo del Xeneize, quien es un nexo entre el plantel y cuerpo técnico con la dirigencia, tocó varios temas después del triunfo en el Superclásico.
Marcelo Delgado, director deportivo de Boca, habló de la continuidad de Claudio Úbeda, el sueño de Paulo Dybala y muchos más temas de actualidad y futuro del club después del triunfazo 1 a 0 a River en el Monumental con gol de penal de Leandro Paredes por el Torneo Apertura.
"Se ganó jugando muy bien, venimos en alza, incluso erramos dos o tres goles más, no estuvimos finos a la hora de definir. Fuimos justos ganadores", aseguró el Chelo, quien aseguró sobre la polémica del final, del empujón de Blanco a Martínez Quarta dentro del área: "Para mí no fue penal, ese tipo de toques siempre existen y a veces favorecen a otros equipos. En clásicos anteriores nos ha pasado, como el gol anulado a Milton Giménez, donde también estaba Héctor Paletta en el VAR y el penal que le cobraron a Sández. Hay que ser respetuoso con los árbitros".
Por otro lado, Delgado confirmó que Boca no irá por otro arquero hasta junio más allá de la grave lesión de Agustín Marchesín, que lo marginará de toda la temporada. "Lo veremos más adelante, por ahora vamos a contar con Leandro Brey y Javier García. En cuanto al resto de puestos lo analizaremos más adelante, tendremos una charla con el entrenador y evaluaremos. Creo que tenemos un gran plantel", expresó en diálogo con TyC Sports.
Por otro lado, se refirió a la continuidad de Exequiel Zeballos: "No nos inquieta su situación contractual. Su renovación es lo principal y esperamos resolver ese tema, después analizaremos posibles ofertas". Y dijo no haber tenido ninguna charla con Paulo Dybala, el gran anhelo del Mundo Boca para después del Mundial.
Delgado es un nexo entre el plantel profesional y el presidente Juan Román Riquelme, teniendo relación también con la Reserva y las categorías juveniles. Como voz de los dirigentes, explicó los motivos por los que decidieron apostar por Claudio Úbeda como director técnico, aún cuando los resultados no se daban.
"Siempre mantuvimos la calma. Apostamos por él aunque sabíamos que había gente y periodistas que pedía un cambio, pero ahora vemos los frutos de haber confíado en su calma y en su trabajo. Se ganó el cariño de todo el plantel", se limitó a decir sobre el entrenador.
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