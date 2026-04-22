Marcelo Delgado: la elección de Úbeda y la chance de que Dybala llegue a Boca

Por otro lado, se refirió a la continuidad de Exequiel Zeballos: "No nos inquieta su situación contractual. Su renovación es lo principal y esperamos resolver ese tema, después analizaremos posibles ofertas". Y dijo no haber tenido ninguna charla con Paulo Dybala, el gran anhelo del Mundo Boca para después del Mundial.

Delgado es un nexo entre el plantel profesional y el presidente Juan Román Riquelme, teniendo relación también con la Reserva y las categorías juveniles. Como voz de los dirigentes, explicó los motivos por los que decidieron apostar por Claudio Úbeda como director técnico, aún cuando los resultados no se daban.

"Siempre mantuvimos la calma. Apostamos por él aunque sabíamos que había gente y periodistas que pedía un cambio, pero ahora vemos los frutos de haber confíado en su calma y en su trabajo. Se ganó el cariño de todo el plantel", se limitó a decir sobre el entrenador.