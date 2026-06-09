Oficial: José Mourinho es el nuevo entrenador de Real Madrid

Mou tendrá su segundo ciclo en el club blanco luego de su una primera etapa entre 2010 y 2013, que constó de 128 triunfos, 28 empates y 22 derrotas en 178 encuentros. Además, consiguió tres títulos: La Liga 2012, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.

Mou logró varias veces llevar a Real Madrid a semifinales de Champions League, certamen que ganó con Porto (2004) e Inter (2010). Además, alzó dos Europa League con Porto (2003) y Manchester United (2017) y una Conference League con Roma (2022). En total, The Special One alzó un total de 26 trofeos.

Por su parte, Álvaro Arbeloa no continuará en Real Madrid. Días atrás había asegurado que no formaría parte del cuerpo técnico de José Mourinho dado a que el portugués ya tiene a su gente y este martes el Merengue confirmó la desvinculación del español.