Noche histórica: Messi se despidió de la Selección con gol, asistencias y emoción

A los 70' llegó el momento más esperado: Giay fue derribado dentro del área y Argentina tuvo un penal. Messi tomó la pelota y definió cruzado, fuerte y arriba para marcar el 3-0 y desatar una celebración inolvidable. Sus compañeros lo abrazaron y lo levantaron en el aire, mientras el Monumental celebraba el gol 126 del capitán con la Albiceleste.

En el tramo final, el 10 siguió buscando: tuvo otro remate que dio en el palo después de un tiro libre y estuvo a centímetros de convertir nuevamente. Así terminó una noche histórica, con Messi dejando la cancha como quería: con gol, asistencia, ovación y rodeado por sus compañeros y por los hinchas argentinos.