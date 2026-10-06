Noche histórica: Messi se despidió de la Selección con gol, asistencias y emoción

El capitán de nuestras vidas le puso fin a una historia inigualable con la celeste y blanca marcando un gol y dando dos asistencias en el triunfo 3-0 a Benín en el Monumental.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo todos los condimentos. En un Monumental colmado, el capitán disputó su último partido con la Albiceleste y fue protagonista de la goleada 3-0 ante Benín. Después de un primer tiempo sin goles, Argentina resolvió el partido en el complemento con los tantos de Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio Messi, que convirtió de penal para concluir su carrera con la camiseta nacional con 126 goles en 208 encuentros.
El encuentro comenzó con una ovación que quedará para siempre. A los 10 minutos, el juego se detuvo para que todo el Monumental saludara a Messi, mientras los futbolistas de Benín también se acercaban para homenajearlo y los fuegos artificiales acompañaban el momento.
El rosarino tuvo varias oportunidades durante la primera etapa, con un tiro libre que exigió al arquero africano y un remate desde afuera, pero el conjunto visitante, que no vino a ser testigo en la fiesta argentina, consiguió sostener el cero hasta el descanso, incluso, en un par de ocasiones, logró incomodar a la defensa local.
La apertura llegó apenas iniciado el complemento y tuvo como protagonistas a dos campeones del mundo que vivían su despedida de la Selección. Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Nicolás Otamendi apareció para conectar un fuerte derechazo y poner el 1-0. Poco después, el defensor fue reemplazado y recibió una enorme ovación de los hinchas. Luego apareció Nico Paz, quien recibió una asistencia de Messi y sacó un zurdazo colocado para marcar el 2-0 apenas tres minutos después de haber ingresado.
A los 70' llegó el momento más esperado: Giay fue derribado dentro del área y Argentina tuvo un penal. Messi tomó la pelota y definió cruzado, fuerte y arriba para marcar el 3-0 y desatar una celebración inolvidable. Sus compañeros lo abrazaron y lo levantaron en el aire, mientras el Monumental celebraba el gol 126 del capitán con la Albiceleste.
En el tramo final, el 10 siguió buscando: tuvo otro remate que dio en el palo después de un tiro libre y estuvo a centímetros de convertir nuevamente. Así terminó una noche histórica, con Messi dejando la cancha como quería: con gol, asistencia, ovación y rodeado por sus compañeros y por los hinchas argentinos.
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