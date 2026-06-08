Oficial: las nuevas reglas que tendrá la Copa del Mundo

La IFAB, entidad que regula el reglamento del fútbol, confirmó una serie de modificaciones que buscarán reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el desarrollo de los partidos.
La International Football Association Board (IFAB) confirmó las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia este jueves 11 de junio cuando comience el Mundial 2026. Los cambios apuntan principalmente a aumentar el tiempo efectivo de juego, reducir las interrupciones y otorgarle más herramientas al arbitraje. Algunas de las medidas ya fueron probadas en partidos internacionales y tendrán su estreno oficial en una Copa del Mundo.
Uno de los cambios más importantes estará relacionado con las sustituciones. A partir de ahora, el jugador reemplazado tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar el campo de juego. Si supera ese tiempo, su equipo deberá jugar con un futbolista menos durante un minuto antes de que pueda ingresar el sustituto.
En cuanto a las reanudaciones del juego, tanto los saques de banda como los saques de meta deberán ejecutarse en un plazo máximo de cinco segundos. Si el futbolista encargado de realizar la acción excede ese tiempo, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.
Cuando un jugador cometa una falta destinada a cortar una jugada prometedora, pero el árbitro otorgue la ley de ventaja y la acción termine en gol, el infractor ya no recibirá una amonestación ni una expulsión asociada a esa infracción inicial. La interpretación busca evitar una doble sanción cuando el equipo atacante obtiene igualmente el beneficio máximo de la jugada.
Los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo o provoquen una interrupción por problemas físicos deberán permanecer fuera del terreno durante un minuto después de la reanudación del juego. La única excepción será cuando la lesión sea consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta.
Si un jugador golpea accidentalmente la pelota con ambos pies al mismo tiempo o toca el balón con el pie de apoyo antes del remate, el árbitro deberá evaluar el resultado de la acción. Si el disparo termina en gol, el penal se repetirá. Si no ingresa, se sancionará tiro libre indirecto para el rival o, en una definición por penales, el remate será considerado fallado.
Cuando el juego se interrumpa sin que exista una infracción y deba reanudarse mediante esta vía, la pelota será entregada al equipo que probablemente habría mantenido o recuperado la posesión. Además, si la detención se produce por un contacto con el árbitro o con un agente externo, el balón será soltado en el mismo lugar donde ocurrió la acción.
Por último, el VAR podrá revisar situaciones vinculadas a segundas tarjetas amarillas, corregir errores en la identificación de futbolistas sancionados y asistir al árbitro en decisiones equivocadas relacionadas con la concesión de tiros de esquina. La IFAB considera que estos cambios permitirán una mayor precisión arbitral sin alterar la dinámica general del juego.
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