Oficial: las nuevas reglas que tendrá la Copa del Mundo

Un minuto afuera tras recibir atención médica

Los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo o provoquen una interrupción por problemas físicos deberán permanecer fuera del terreno durante un minuto después de la reanudación del juego. La única excepción será cuando la lesión sea consecuencia de una infracción sancionada con tarjeta.

Cambios en los penales con doble toque accidental

Si un jugador golpea accidentalmente la pelota con ambos pies al mismo tiempo o toca el balón con el pie de apoyo antes del remate, el árbitro deberá evaluar el resultado de la acción. Si el disparo termina en gol, el penal se repetirá. Si no ingresa, se sancionará tiro libre indirecto para el rival o, en una definición por penales, el remate será considerado fallado.

penal julián El penal de Julián Álvarez con Atlético de Madrid que derivó en el cambio de reglamentación.

Nuevo criterio para el bote a tierra

Cuando el juego se interrumpa sin que exista una infracción y deba reanudarse mediante esta vía, la pelota será entregada al equipo que probablemente habría mantenido o recuperado la posesión. Además, si la detención se produce por un contacto con el árbitro o con un agente externo, el balón será soltado en el mismo lugar donde ocurrió la acción.

Más poder para el VAR

Por último, el VAR podrá revisar situaciones vinculadas a segundas tarjetas amarillas, corregir errores en la identificación de futbolistas sancionados y asistir al árbitro en decisiones equivocadas relacionadas con la concesión de tiros de esquina. La IFAB considera que estos cambios permitirán una mayor precisión arbitral sin alterar la dinámica general del juego.