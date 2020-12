Rápidamente, Ruggeri salió al cruce con una chicana que hizo enrojecer al anfitrión: “Entonces no mires más ese teléfono para ver el rating. Si perdemos, perdemos. Nos vamos a casa y listo. No cambies de tema. Y no vengas con que cambiemos de tema porque otro nos está ganando”.

Y agregó, en tono irónico: “Vámonos a casa. Terrible programa hicimos, pero nos ganaron todos. Pero nos vamos contentos. Los productores vienen y te dicen: hicimos un gran programa, perdimos con todos, pero hicimos un gran programa".

Entonces se prendió Marcelo Benedetto y subió la apuesta: "José de San Martín dijo: 'Una derrota peleada vale más que una victoria casual'", señaló el panelista.

"Eso es hermoso", afirmó Fantino e hizo enfurecer más al Cabezón, quien retrucó: "Que va a ser hermoso eso, me están haciendo calentar", en medio de las risas de todo el panel.

