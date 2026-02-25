Copa Argentina: San Martín de San Juan y Deportivo Morón avanzaron a 16avos

El equipo sanjuanino construyó su victoria con paciencia y contundencia. Tras un primer tiempo equilibrado, logró romper el cero en el inicio del complemento y tomó el control del desarrollo ante un rival que no encontró respuestas en ataque. Leonardo Monje abrió el marcador y, ya en el tramo final, Federico Murillo sentenció el resultado luego de una asistencia de Nazareno Funez. En la próxima instancia, el Santo se cruzará con Platense.

El resumen del triunfo de San Martín de San Juan ante Deportivo Madryn

Embed

Morón dio la sorpresa ante Godoy Cruz

En el otro encuentro, Deportivo Morón sacó ventaja en la etapa inicial y defendió la diferencia con firmeza. El conjunto bonaerense golpeó a los 25 minutos con un tanto de Elías Contreras y luego se replegó para sostener el resultado frente a un Godoy Cruz de mayor jerarquía pero que no encontró los caminos, mientras se adapta al ritmo de la Primera Nacional.

Pese a la expulsión de Franco Vázquez que sufrió en el complemento, el Gallo mantuvo el orden y aseguró la clasificación. En 16avos de final enfrentará a Midland, con la ilusión de seguir avanzando en la Copa.