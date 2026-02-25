Copa Argentina: San Martín de San Juan y Deportivo Morón avanzaron a 16avos

El Santo superó 2 a 0 a Deportivo Madryn y el Gallo dio la sorpresa venciendo 1 a 0 a Godoy Cruz para meterse en la próxima instancia del certamen federal.
San Martín de San Juan y Deportivo Morón se metieron a los 16avos de final de la Copa Argentina tras superar a Deportivo Madryn y Godoy Cruz respectivamente. En una jornada con cruces parejos, ambos equipos triunfales hicieron valer sus momentos y continúan en carrera en el certamen federal.
El equipo sanjuanino construyó su victoria con paciencia y contundencia. Tras un primer tiempo equilibrado, logró romper el cero en el inicio del complemento y tomó el control del desarrollo ante un rival que no encontró respuestas en ataque. Leonardo Monje abrió el marcador y, ya en el tramo final, Federico Murillo sentenció el resultado luego de una asistencia de Nazareno Funez. En la próxima instancia, el Santo se cruzará con Platense.
En el otro encuentro, Deportivo Morón sacó ventaja en la etapa inicial y defendió la diferencia con firmeza. El conjunto bonaerense golpeó a los 25 minutos con un tanto de Elías Contreras y luego se replegó para sostener el resultado frente a un Godoy Cruz de mayor jerarquía pero que no encontró los caminos, mientras se adapta al ritmo de la Primera Nacional.
Pese a la expulsión de Franco Vázquez que sufrió en el complemento, el Gallo mantuvo el orden y aseguró la clasificación. En 16avos de final enfrentará a Midland, con la ilusión de seguir avanzando en la Copa.
comentar