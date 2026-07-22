Boca publicó el parte médico de las figuras que tiene lesionadas

La situación más compleja es la de Milton Giménez, que sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho y estará fuera de las canchas al menos tres semanas. A esa baja se suma la de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una discopatía lumbar y no tiene fecha definida de regreso. Ante este panorama, Arruabarrena ya le pidió a la dirigencia incorporar un centrodelantero y los principales apuntados son David Romero, de Tigre, y Luciano Gondou, actualmente en Zenit.