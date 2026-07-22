Boca publicó el parte médico de las figuras que tiene lesionadas

El Xeneize informó el estado físico de Leandro Lozano, Milton Giménez, Palacios, Bareiro y Belmonte, todos jugadores importantes para el equipo. Además, Marchesín y Battaglia tienen para rato.
Boca dio a conocer los partes médicos de los cinco jugadores que quedaron descartados para el partido de ida de este jueves frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Las bajas obligarán a Rodolfo Arruabarrena a modificar el equipo y vuelven a exponer un problema que se repite en el inicio del semestre: la gran cantidad de lesionados en el plantel y en este caso con jugadores importantes, titulares o primeros cambios.
La ausencia más sensible es la de Leandro Lozano, quien iba a ser titular en el lateral derecho. El uruguayo sufrió una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo durante el entrenamiento del martes y quedó desafectado de la convocatoria. En principio, al no tratarse de un desgarro, podría reaparecer para la revancha o, como máximo, en la tercera fecha del Torneo Clausura frente a Newell's.
La situación más compleja es la de Milton Giménez, que sufrió un desgarro grado II en el aductor derecho y estará fuera de las canchas al menos tres semanas. A esa baja se suma la de Adam Bareiro, quien continúa recuperándose de una discopatía lumbar y no tiene fecha definida de regreso. Ante este panorama, Arruabarrena ya le pidió a la dirigencia incorporar un centrodelantero y los principales apuntados son David Romero, de Tigre, y Luciano Gondou, actualmente en Zenit.
El parte médico también incluyó a Tomás Belmonte, quien padece un esguince leve en el tobillo derecho, y a Carlos Palacios, afectado por una sobrecarga en el músculo pectíneo izquierdo. Ambos presentan lesiones menores y el cuerpo técnico confía en recuperarlos para el encuentro de vuelta ante el conjunto chileno, aunque no serán arriesgados en el compromiso de esta semana.
El panorama sanitario es todavía más amplio si se consideran las recuperaciones de larga duración. Agustín Marchesín sigue rehabilitándose tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en abril, mientras que Rodrigo Battaglia continúa con la recuperación de una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles por la que fue operado. Con siete bajas en total, Boca afrontará el duelo ante O'Higgins con un plantel diezmado y sin centrodelanteros naturales entre los suplentes.
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