Óscar Ruggeri: de "River no tiene lideres" a qué habría hecho en la polémica del penal

El Cabezón, que ganó todo en el club de Núñez, criticó al plantel por su actitud ante la polémica del final en el Superclásico y aseguró que faltan referentes en el mismo.
Óscar Ruggeri, que ganó todo como jugador en River, criticó al plantel después de perder el Superclásico en el Monumental, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El Cabezón se refirió a la actitud de los futbolistas ante la polémica del final donde no se le dio un supuesto penal por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta.
"Los jugadores no tenían que seguir el partido...”, indicó Ruggeri, en el programa de 90 minutos de ESPN. "No es que lo gana bien Boca. Si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente. Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. ‘Andá a verla, andá a verla’. Que después diga que no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado”, agregó la leyenda de la Selección Argentina.
“River no tiene líderes. Los tres errores que hay en la jugada del gol es la demostración de que no se hablan. No pudo reemplazar a Enzo Pérez. Montiel es un fenómeno, de Selección, pero no es el líder, no es Paredes, no es Maidana. River no tiene ese jugador que, cuando habla, lo escuchás y te ubica bien”, completó.
Tras formarse y jugar cuatro temporadas como referente de Boca, Ruggeri tuvo un paso muy exitoso por River entre 1985 y 1988, formando parte del histórico equipo que ganó todo en 1986. Ganó cuatro títulos oficiales con el club: Campeonato de Primera División 1985-86, Copa Libertadores 1986, Copa Intercontinental 1986 y Copa Interamericana 1987.
Por otro lado, Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, explotó: "El VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarísimo PENAL. ¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda", escribió en sus redes sociales.
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