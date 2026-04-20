Óscar Ruggeri: de "River no tiene lideres" a qué habría hecho en la polémica del penal

"Los jugadores no tenían que seguir el partido...”, indicó Ruggeri, en el programa de 90 minutos de ESPN. "No es que lo gana bien Boca. Si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente. Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. ‘Andá a verla, andá a verla’. Que después diga que no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado”, agregó la leyenda de la Selección Argentina.