La bronca de Nico Paz con los rumores de una lesión que lo sacaba del Mundial con Argentina: "Muchas mentiras"

Con su confirmación, Paz estará a disposición de Lionel Scaloni para el debut contra Argelia el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora de Argentina).

Embed "VI MUCHAS MENTIRAS... GENTE HABLANDO COSAS QUE NO ERAN DE LA LESIÓN"



Nico Paz habló tras el triunfo de Argentina ante Islandia en la previa del Mundial.



@gastonedul pic.twitter.com/bKDAHOIj8c — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El jugador viene de una gran temporada en la Serie A y colaboró con el Como con 12 goles en 35 encuentros y su citación al Mundial era inminente. Ahora, está más que preparado para defender el título con Argentina y se mostró agradecido con la calidez de sus compañeros y la comodidad que siente en cancha: "El equipo jugó muy bien. Me dan toda la confianza del mundo para jugar como me gusta a mí. Estoy muy agradecido y con ganas de hacer mi juego".