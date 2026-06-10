La bronca de Nico Paz con los rumores de una lesión que lo sacaba del Mundial con Argentina: "Muchas mentiras"

Después haber hecho un correcto partido como titular en la goleada 3-0 por el amistoso ante Islandia, el futbolista hispano-argentino llevó tranquilidad sobre el problema en su rodilla pero mostró enojo con los comentarios que lo marginaban de la copa.
Nicolás Paz es, sin dudas, una gran promesa en la Selección Argentina. Jugará su primer Mundial y es uno de los futbolistas que luchará por ser titular. Lo fue este martes, en el amistoso ante Islandia que terminó en goleada 3-0 y tuvo una buena actuación que despejó cualquier duda. Es que hace unas semanas, había sufrido un golpe en el Como de Italia días antes de la convocatoria y lo obligó a entrenarse diferenciado durante todo este tiempo, pero no le repercutiría en su participación en el torneo y no forzaría una desafección. Con bronca y enojo, el propio futbolista desmintió cualquier rumor.
En los últimos días, el juvenil de 21 años se había puesto en duda porque no se había incorporado a las prácticas con el grupo. El traumatismo fue provocado por un cabezazo que le propinó el argentino Nicolás Valentini en un partido de la Serie A ante Hellas Verona. Esta molestia le impedía jugar con impacto y por eso la prioridad hasta hoy fue alejarlo de cualquier riesgo. Y funcionó. Lo cuidaron, no jugó el amistoso con Honduras y pudo ser titular con Islandia.
"Ya estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla, muy feliz", expresó en zona mixta post partido. Asimismo, apuntó contra los rumores que pusieron en cuerda floja su continuidad: "Estaba tranquilo, sabía que no era grave. Vi muchas mentiras, gente diciendo cosas que no eran. Tenía que ir día a día y ahora mismo ya estoy recuperado”.
Con su confirmación, Paz estará a disposición de Lionel Scaloni para el debut contra Argelia el próximo martes 16 de junio a las 22 (hora de Argentina).
El jugador viene de una gran temporada en la Serie A y colaboró con el Como con 12 goles en 35 encuentros y su citación al Mundial era inminente. Ahora, está más que preparado para defender el título con Argentina y se mostró agradecido con la calidez de sus compañeros y la comodidad que siente en cancha: "El equipo jugó muy bien. Me dan toda la confianza del mundo para jugar como me gusta a mí. Estoy muy agradecido y con ganas de hacer mi juego".
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