Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: qué tiene y cuánto tiempo estará sin jugar

La poca constancia sin lesiones del estado físico de Driussi es preocupante: es la sexta lesión muscular desde que volvió al club y contabiliza más de 100 días alejado de la actividad oficial. A la espera de estudios que confirmen la gravedad de esta nueva dolencia, la última lesión registrada del atacante fue a principios de febrero y se trató de un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda.

River ya sufría las bajas sensibles recientes de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero a las que habrá que sumarle a Driussi. El volante con pasado en Argentinos Juniors tiene un esguince de ligamento colateral medial de grado dos en la rodilla derecha, con un tiempo de rehabilitación estimado entre seis y ocho semanas. En el mismo partido de Sudamericana contra Carabobo, Quintero también resultó afectado por un desgarro de grado uno en el psoas izquierdo.