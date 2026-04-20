Se confirmó la lesión de Sebastián Driussi: qué tiene y cuánto tiempo estará sin jugar

El delantero de River, que pidió el cambio a los 16 minutos del Superclásico, tiene un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda y tendrá mínimo tres semanas de recuperación.
Malas noticias en River: Sebastián Driussi sufrió un desgarro de grado 3 en el isquiotibial de su pierna izquierda en el Superclásico, en donde pidió el cambio a los 16 minutos de juego por una molestia. El delantero se sometió a estudios médicos que arrojaron este resultado que confirmó que tendrá mínimo tres semanas de recuperación.
Con cinco goles en los últimos siete partidos, Driussi era la principal carta ofensiva del River de Coudet para el Superclásico y, en un puñado de minutos, se perdió por esta lesión. Maximiliano Salas, con muchísimo menos rodaje y nivel en el último tiempo, ingresó en su lugar, demostró voluntad pero no logró el peso ofensivo del punta.
“Se nos empezó a complicar bastante con la salida de Seba (Driussi) al inicio. Hemos tenido errores y algunas situaciones claras para empatar el partido. Tenemos que seguir trabajando. Perdimos el partido que no queríamos perder. Desde mi llegada veníamos de no perder ninguno y este era el que menos queríamos perder”, destacó Coudet en conferencia.
La recuperación, que se estima que le demandará más de 21 días, lo dejaría fuera del equipo en el tramo final de la primera fase del campeonato frente a Aldosivi y Atlético Tucumán, ambos encuentros a disputarse en el estadio Monumental. Y también no estará en los próximos dos compromisos por Copa Sudamericana, ante Bragantino y Carabobo, claves para ganar el grupo o al menos terminar segundo para avanzar a playoffs.
La poca constancia sin lesiones del estado físico de Driussi es preocupante: es la sexta lesión muscular desde que volvió al club y contabiliza más de 100 días alejado de la actividad oficial. A la espera de estudios que confirmen la gravedad de esta nueva dolencia, la última lesión registrada del atacante fue a principios de febrero y se trató de un desgarro de grado 1 en el isquiotibial de la pierna izquierda.
River ya sufría las bajas sensibles recientes de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero a las que habrá que sumarle a Driussi. El volante con pasado en Argentinos Juniors tiene un esguince de ligamento colateral medial de grado dos en la rodilla derecha, con un tiempo de rehabilitación estimado entre seis y ocho semanas. En el mismo partido de Sudamericana contra Carabobo, Quintero también resultó afectado por un desgarro de grado uno en el psoas izquierdo.
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